Yanal gençlere şans verecek
Ersun Yanal, gelecek sezon için son durumlarını görecek...
Fenerbahçe Teknik Direktörü, ligin son iki maçında Oğuz Kağan, Yusuf Mert, Mahsun ve Abdulcebrail Akbulut gibi gençlere formayı teslim edecek.
F.BAHÇE’de gözler Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal’ın kalan 2 maçın kadrolarında genç oyuncuları da gündemine alabileceği belirtildi. Yanal’ın Yusuf Mert Tunç, Oğuz Kağan Güçtekin, Mahsun Çapkan ile Abdulcebrail Akbulut gibi isimleri BB Erzurum ve Antalya karşılaşmalarının kadrosuna alabileceği öğrenildi.
SÜRE VERECEK
Gençlere gelecek sezon da yer vermeyi planlayan Yanal, mevcut durumlarını görmek istiyor. Sezon başından beri A takımla da idmanlara çıkan Yusuf Mert, Oğuz Kağan, Mahsun ve Abdulcebrail’in 2 maçta uzun süre alması bekleniyor.
Ersun Yanal sahalarında kazandıkları Akhisarspor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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