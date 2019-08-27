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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.08.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Yan hakemler tarih oluyor

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Yan hakemler tarih oluyor

Süper Lig’de de geçen sezondan beri uygulamada olan VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi, futbol dünyasının yeni polemikleri arasında yer alıyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya futbolunda zaman zaman tartışmalara neden olan VAR’ın hakemlere karar verme aşamasında yardımcı olmasının yanı sıra onları işinden etme noktasına geleceği öne sürüldü. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni İnfantino ve kurmaylarının, VAR’ı daha da geliştirerek hakem karalarında daha etkin rol oynaması adına harekete geçtikleri ifade edildi.

Sadece orta hakem kalacak

Söz konusu habere göre VAR’ın, yan hakemlerin yerini alarak gelecekte sahada 3 hakemin (2’si yan hakem) yerine sadece orta hakem tarafından yönetilmesi planlanıyor. Buna göre yan hakemin ofsayt ve diğer sorumluluklarını VAR üstlenecek ve VAR odasından orta hakeme destek verilerek, kararların sağlıklı alınması ve oyunun hızının kesilmemesi sağlanacak.

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Yan hakemler tarih oluyor

 

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