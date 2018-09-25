Çukur son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında Cumali gururlanıyor!
Kardeşi Yamaç'ın feryadına kulak asmayan Cumali, sonunda büyük bir tepki ile karşı karşıya kalmıştır. Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın giderli sözlerini duyunca yüzünde hafif bir tebessüm beliren Cumali, bu durumdan hoşnutluğunu yüz ifadesiyle belli etmiştir. İşte, Çukur dizisinin son bölümü sonrası merakla sorgulanan yeni bölüm fragmanı
Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne dizinin bitiminin hemen ardından ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Çukur ateş altında. Karakuzular hakimiyetini sürdürmek için her geçen gün daha da acımasız hamleler yapıyor. Peki Çukur dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.
Çukur 35. Bölümünde; Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek. İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzulara karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzularla yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak. Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.
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