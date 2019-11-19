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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.11.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Yalçın Koşukavak: Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz

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Yalçın Koşukavak: Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bugüne kadar zor şartlardan geçtik. Herkes bunu biliyor. Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak ve oyuncular Çağlar Şahin Akbaba ile Burak Kapacak açıklamalarda bulundu.

"KEÇİÖRENGÜCÜ ZOR GOL YİYOR"
Milli aranın kendilerine iyi geldiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, Keçiörengücü'nün de iyi bir takım olduğuna işaret ederek, "Her ara bizim işimize yarıyor. Sezon başından beri kamp dönemi geçirmeyen oyuncular vardı. Biraz daha fazla çalışma şansı buluyoruz. Keçiörengücü alt ligden gelen bir takım. Sağlıklı bir kulüp yapısı var. Ligde de 18 puanı var. Oyun anlamında iskelet bir kadroya sahip. Ön alan baskıları yapıyorlar. Zor gol yiyorlar. 4 maçta gol yemişler sadece. Kolay bir rakip değil, 18 puanı bazı şeyleri doğru yaptıkları için alıyorlar. Bizim de iç saha avantajımız var. Milli takım arasında çalıştığımız antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtarak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"CEZALI YA DA SAKAT OYUNCU OLMASINA ALIŞTIM"
Bursaspor'un birçok farklı oyun planıyla oynadığını ve maç esnasında da birçok kez değişiklik yaptığını kaydeden Koşukavak, sakat ve cezalı oyunculara ilişkin, "Her rakibin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Cezalı ya da sakat oyuncu olmasına alıştım artık. Problem değil. Diğer oyuncularla nasıl puanları aldıysak, yine mücadele edeceğiz. Birbirlerini aratmıyorlar" diye konuştu.

"BURSASPOR TARAFTARINI AVRUPA'DA DA BİLİYORLAR"
Sosyal medyada taraftara verdiği mesajlar üzerine de konuşan Koşukavak, "Biraz kötümser bir hava hissettim. Camiaya birlik ve beraberlik adına mesajlar verdim. Olumlu karşılandı. Beklentileri anlıyorum. Her geçen gün Bursa’yı daha iyi tanıyorum. Önemli başarılar yakalamış taraftarlar daha sonra üzücü şeyler yaşamışlar. Saha içindeki oyunlara kadar dikkatli olmaları beni sevindirilyor. Biraz da saha içini mantıklı yorumlamak gerekiyor. Bize destek olsunlar. Bugüne kadar zor şartlardan geçtik. Herkes bunu biliyor. Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz. Bursaspor taraftarını Avrupa'da da biliyorlar. Onları yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SELEZNOV'U YORUMLARKEN BİR YILINI BOŞ GÖRMEK LAZIM"
Yevhen Seleznov'un durumuna ilişkin de bilgiler veren deneyimli çalıştırıcı, "Seleznov’un geçen sene Malaga’da hemen hemen maçı yok. Ona Selçuk, Özer ve Anıl gibi yaklaşamayız. Seleznov”un 2 maçı var tam anlamıyla. Oyuncuyu yorumlarken bir yılını boş görmek lazım. Diğerleri ortalama 25 maç oynamış. Çok çalışıyor ama kolay değil. Yaşı da var. Bir sene boş geçtiği için uzun süreli kullanamıyorum. Böyle aralar O'na yarıyor. Ben de herkes gibi en iyi oyuncularla sahaya çıkmak isterim. Fiziksel olarak rakip direnç gösteriyor. Biz 90 dakika oynayacak seviyede olmayan oyuncuyla maça başlamak istemeyiz" dedi.

A Milli Takım'ın başarısına dair ise Koşukavak, "Ülke futbolunun böyle bir başarıya ihtiyacı var. Zaman zaman yaşanıyor ama sürdürülebilirliği yok. Buna üzülüyordum. İyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa’da oynayan oyuncuların avantajı var. Bundan sonra gelecek jenerasyonlara da iyi bir mesaj olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın Koşukavak: Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz

AKBABA: TAKIMI SÜPER LİG'E ÇIKARTACAĞIZ
Keçiörengücü maçı için çalışmalarını en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden kaleci Çağlar Şahin Akbaba, "Milli ara iyi geldi diye düşünüyorum toparlanma açısından. Çalışmalar iyi şekilde gidiyor. Rakibe göre çalışıyoruz, güzel bir şekilde 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. İyi performans geçirmem takımla alakalı, ne kadar az pozisyon gelirse o kadar iyi gözükürüm. Benim açımdan iyi gidiyor. Eksiklerimiz var tabii ki, Bolu maçında yediğimiz son dakika golü bizi üzdü. Ne ilk yediğimiz ilk gol olacak, ne son olacak. Kendi attıklarımız da var. Benim açımdan da iyi geçen maçlar oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. Gelirken söz verdik. İnşallah sezon sonunda takımı Süper Lig’e çıkartacağız" yorumunu yaptı.

"KENDİMİ OYUNUN İÇİNDE HİSSEDİYORUM"
Önde oynamasına yönelik kendisine eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Akbaba, "Bana önde oynuyor, kendine çok güveniyor diye eleştiriler oluyor. Ama maçlarda en az 4-5 pozisyon benim oyuna soktuğum toplardan oluyor. Önde olduğum anlarda gol de yemedik. Gol de yiyebilirim ama takıma daha fazla katkıda bulunuyorum. Bu sistem işe yarıyor. Ben de kendimi oyunun içinde hissediyorum" dedi.

KAPACAK: İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAĞIZ
Sakatlığının yavaş yavaş geçtiğini dile getiren Burak Kapacak ise milli arayı iyi geçirdiklerini söyledi. Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu ve zor bir maçın kendilerini beklediğini dile getiren Kapacak, "İnşallah 3 puan alacağız. Sol kanatta daha iyi hissediyorum ama maça göre değişiyor. O yüzden hocamız nerede görev verirse orada olurum. Taraftarlarımızla varız. Her zaman bizi desteklesinler. Desteğe ihtiyacımız var. Onlar bizi destekledikçe daha iyi olacağız. Biz genç oyuncular olarak gelişime açığız. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Çalışıyoruz da inşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.

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