Yalçın Çetin’den tarihi gaf!

Çetin, daha önce Fenerbahçe formasını giyen ve şu anda Başakşehir kadrosunda yer alan Mert Günok ile ilgili bilgi verirken, Günok’un annesinin de tribünde olduğunu söyledi.

Oysa Mert Günok’un annesi Necmiye Günok yakalandığı amansız hastalık sonrası 2011’de, 46 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Mert de bu elim olay sırasında Fenerbahçe’nin futbolcusuydu.

Yalçın Çetin, maçın ikinci yarısı başlarken yaptığı gaf nedeniyle beIN Sports izleyicilerinden, Mert Günok’tan ve Günok ailesinden özür diledi.