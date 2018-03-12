Yakın Doğu Üniversitesi'nin liderliği devam ediyor
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürdü.
Ligin 20. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında OGM Ormanspor'u 103-79 yenerek 18. galibiyetini elde etti. Haftanın maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi 77-72 yenerek rakibinin önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti.
Türkiye Basketbol Federasyonu, son iki maçında sahaya çıkmayan Bornova Beckerspor ile İstanbul Üniversitesi arasında 20. haftada yapılması planlanan karşılaşmanın ertelendiğini duyurmuştu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Çukurova Basketbol - Abdullah Gül Üniversitesi: 68-58
BOTAŞ - Galatasaray: 79-72
Yakın Doğu Üniversitesi - OGM Ormanspor: 103-79
Canik Belediyespor - Adana ASKİ: 54-66
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 77-72
Beşiktaş - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-70
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