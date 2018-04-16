Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi

İstanbul Maltepe'de bulunan Pamukspor Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde başkan Işık Eyigüngör, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, oyunculardan Bahar Çağlar ve yönetim kurulu üyesi Haluk Nayman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, kısa sürede bu kadar yükselmelerini bekleyip beklemediği sorusuna, "Bekliyorduk. Yönetim kurulu olarak bu işe girdiğimizde biz bu hedefleri tutturacağımızı bildiğimiz için sonuçların bu şekilde cereyan edeceğini biliyorduk. Bu bir sinerji işidir. Başta yönetim kurulu olmak üzere, staff, oyuncular -ben onlara kızlarım diyorum- ve ailelerimiz bu başarıdaki etkenlerden sadece birkaçıdır" yanıtını verdi.



EYİGÜNGÖR: "BURAYA ŞANSLA GELMEDİK"



Daha önce Avrupa'nın en iyi 3-4 takımından biri olduklarının altını çizdiğini söyleyen Eyigüngör, "Avrupa'nın en iyi 3-4 takımından 3'ü Dinamo Kursk, Ekaterinburg ve biziz demiştim. Biz bu kadroyu final four için kurduk, hedefimize şansla değil bilerek geldik. İkinci etabı başarmak için cuma günü Sopron'la maç yapacağız. Sopron'u yenerek finale çıkarsak büyük bir başarı olacak. Basketbol topunun canı vardır, top isterse girer, istemezse girmez. İkinci olanın da şampiyon gibi kutlanması gerekir. Hiç geri adım atmam, en sonuna kadar kupayı almak için mücadele edeceğiz. Ama öncelikle Sopron'u yenmeliyiz. Sopron'u geçmeden final oynayamayız" ifadelerini kullandı.



Işık Eyigüngör, Zafer hocayla birlikte 18 kupa kazandığının altını çizerken, oyunculara prim verilip verilmeyeceği ile ilgili gelen bir soruya, "Kupaya ekstra bir prim yoktur, hepsi bizim kızlarımızdır" yanıtını verdi.



KALAYCIOĞLU: "BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR BAŞARI KAZANAN BAŞKA TAKIM GÖRMEDİM"



Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ise "Kadın basketbol tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar başarı elde eden başka takım görmedim. Biz bundan dolayı gurur duyuyoruz. Final Four sezon başında hedeflediğimiz en önemli pozisyondu. Final Four'a katılma hakkını grubu birinci bitirerek kazandık. Ölüm gurubu diyorlardı bizim grubumuza. Rakiplerimiz hep final foura katılmış takımlar. Bunların arasından sıyrıldık ve birinci olduk. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Normal sezonu da birinci sırada bitirdik, Bunlar kolay başarılabilecek şeyler değil. En önemlisi çok tecrübeli oyuncularımız var, Bunu hep beraber başardık. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum" dedi.







En Çok Oynanan Bahis 993 Fenerbahçe -(3,5h-7,5h) Vitoria 1 İM1/1 2,25 2145 kez oynandı



"DOĞRU BİR KADRO OLUŞTURDUK"



Sezon başında doğru bir kadro oluşturduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu başarıları elde ettiğimize göre doğru bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sakatlıklar bizi etkiledi. Demin söylediğim gibi tecrübe sahibi oyuncularımız var. Bu müthiş sinerjiden dolayı umulmadık, kimsenin beklemediği başarıları elde ettik. İlk önce ev sahibi olan Sopron'u yenmeliyiz, Sopron Fenerbahçe'yi iki defa yenen bir takım. Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bence bizim için sezonun en zor maçı. Çok sert savunma yapıp çok baskılı oynuyorlar, bizim de onlara cevap vermemiz gerekiyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor.



Hedefimiz ilk maçı kazanmak. Seyirciler takımlarını itiyorlar, müthiş bir gürültü yapıyorlar. O gürültüyü burada sahaya yaydık, kimsenin birbirini duyamayacağı kadar güçlüydü. Sopron'un setlerini erkek basketbolculara oynattık. Ben erkek basketbolunda daha önce yaşamıştım ama bunu yapmak kolay değil. Kadın basketbolundaki oyunculara erkeklerde oynadığı kadar sert oynamamalı, o oyuncuları bulmak kolay değil. Bence ortamı iyi sağladık" diye konuştu.



"KKTC TAKIMI OLMAK BİZİ GURURLANDIRIYOR"



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen Kalaycıoğlu şöyle konuştu:



"Basketbolcularım bu aidiyeti Kıbrıs'ta daha çok hissediyor. Kıbrıs halkı da bizi en iyi şekilde ağırlıyor. Bir proje takımı olarak yola çıktık. Ambargoları delebilmek için hedef olarak kadın basketbolunda başarı alındı, bizleri bu görevin başına getirdiler, biz de onların bu görev doğrultusunda hareket etmelerini sağlayacak başarılar elde ettik. Başarı kazanmasak projeyi kimse bilmezdi. Kadın basketboluna ben bu kadar büyük yatırım yapıldığını daha önce görmedim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Bu başarılar kolay elde edilmiyor, 40'ıncı senem. Aldığım 28 kupanın içine erkek takımlarıyla aldığım kupalar da dahil. Saymadığımız kupalar var. İnsanlar final oynadıklarını da yazıyor kariyerlerine, biz onları saymıyoruz" dedi.