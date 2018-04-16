Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriYakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi
GeriBasketbol Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
DHA
16.04.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi

Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 4'e yükselme başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi.

İstanbul Maltepe'de bulunan Pamukspor Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde başkan Işık Eyigüngör, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, oyunculardan Bahar Çağlar ve yönetim kurulu üyesi Haluk Nayman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, kısa sürede bu kadar yükselmelerini bekleyip beklemediği sorusuna, "Bekliyorduk. Yönetim kurulu olarak bu işe girdiğimizde biz bu hedefleri tutturacağımızı bildiğimiz için sonuçların bu şekilde cereyan edeceğini biliyorduk. Bu bir sinerji işidir. Başta yönetim kurulu olmak üzere, staff, oyuncular -ben onlara kızlarım diyorum- ve ailelerimiz bu başarıdaki etkenlerden sadece birkaçıdır" yanıtını verdi.

EYİGÜNGÖR: "BURAYA ŞANSLA GELMEDİK"

Daha önce Avrupa'nın en iyi 3-4 takımından biri olduklarının altını çizdiğini söyleyen Eyigüngör, "Avrupa'nın en iyi 3-4 takımından 3'ü Dinamo Kursk, Ekaterinburg ve biziz demiştim. Biz bu kadroyu final four için kurduk, hedefimize şansla değil bilerek geldik. İkinci etabı başarmak için cuma günü Sopron'la maç yapacağız. Sopron'u yenerek finale çıkarsak büyük bir başarı olacak. Basketbol topunun canı vardır, top isterse girer, istemezse girmez. İkinci olanın da şampiyon gibi kutlanması gerekir. Hiç geri adım atmam, en sonuna kadar kupayı almak için mücadele edeceğiz. Ama öncelikle Sopron'u yenmeliyiz. Sopron'u geçmeden final oynayamayız" ifadelerini kullandı.

Işık Eyigüngör, Zafer hocayla birlikte 18 kupa kazandığının altını çizerken, oyunculara prim verilip verilmeyeceği ile ilgili gelen bir soruya, "Kupaya ekstra bir prim yoktur, hepsi bizim kızlarımızdır" yanıtını verdi.

KALAYCIOĞLU: "BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR BAŞARI KAZANAN BAŞKA TAKIM GÖRMEDİM"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ise "Kadın basketbol tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar başarı elde eden başka takım görmedim. Biz bundan dolayı gurur duyuyoruz. Final Four sezon başında hedeflediğimiz en önemli pozisyondu. Final Four'a katılma hakkını grubu birinci bitirerek kazandık. Ölüm gurubu diyorlardı bizim grubumuza. Rakiplerimiz hep final foura katılmış takımlar. Bunların arasından sıyrıldık ve birinci olduk. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Normal sezonu da birinci sırada bitirdik, Bunlar kolay başarılabilecek şeyler değil. En önemlisi çok tecrübeli oyuncularımız var, Bunu hep beraber başardık. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum" dedi.


En Çok Oynanan Bahis
  • 993Fenerbahçe -(3,5h-7,5h) Vitoria
    1
    İM1/1
    2,25
    2145kez oynandı
Hemen Oyna


"DOĞRU BİR KADRO OLUŞTURDUK"

Sezon başında doğru bir kadro oluşturduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu başarıları elde ettiğimize göre doğru bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sakatlıklar bizi etkiledi. Demin söylediğim gibi tecrübe sahibi oyuncularımız var. Bu müthiş sinerjiden dolayı umulmadık, kimsenin beklemediği başarıları elde ettik. İlk önce ev sahibi olan Sopron'u yenmeliyiz, Sopron Fenerbahçe'yi iki defa yenen bir takım. Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bence bizim için sezonun en zor maçı. Çok sert savunma yapıp çok baskılı oynuyorlar, bizim de onlara cevap vermemiz gerekiyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

Hedefimiz ilk maçı kazanmak. Seyirciler takımlarını itiyorlar, müthiş bir gürültü yapıyorlar. O gürültüyü burada sahaya yaydık, kimsenin birbirini duyamayacağı kadar güçlüydü. Sopron'un setlerini erkek basketbolculara oynattık. Ben erkek basketbolunda daha önce yaşamıştım ama bunu yapmak kolay değil. Kadın basketbolundaki oyunculara erkeklerde oynadığı kadar sert oynamamalı, o oyuncuları bulmak kolay değil. Bence ortamı iyi sağladık" diye konuştu.

"KKTC TAKIMI OLMAK BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen Kalaycıoğlu şöyle konuştu:

"Basketbolcularım bu aidiyeti Kıbrıs'ta daha çok hissediyor. Kıbrıs halkı da bizi en iyi şekilde ağırlıyor. Bir proje takımı olarak yola çıktık. Ambargoları delebilmek için hedef olarak kadın basketbolunda başarı alındı, bizleri bu görevin başına getirdiler, biz de onların bu görev doğrultusunda hareket etmelerini sağlayacak başarılar elde ettik. Başarı kazanmasak projeyi kimse bilmezdi. Kadın basketboluna ben bu kadar büyük yatırım yapıldığını daha önce görmedim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu başarılar kolay elde edilmiyor, 40'ıncı senem. Aldığım 28 kupanın içine erkek takımlarıyla aldığım kupalar da dahil. Saymadığımız kupalar var. İnsanlar final oynadıklarını da yazıyor kariyerlerine, biz onları saymıyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Baba Hakkı' ölüm yıl dönümünde unutulmadı… Hakkı Yeten kimdir?

Etnospor nedir? Etnospor ne anlama gelmektedir?

Süper lig puan durumu ve kalan maçlar

Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a çok sert sözler! 'Sen kimsin Arda?'