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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Kaynak: Günaydın
31.01.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Yağmur Aşık'tan açıklama: FETÖ'nün F'siyle alakası yoktur

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Yağmur Aşık'tan açıklama: FETÖ'nün F'siyle alakası yoktur

Karakolda eşine ‘FETÖ’cü’ diye seslenen Yağmur Aşık: “Emre, vatanına bayrağına bağlıdır, FETÖ’nün F’siyle alakası yoktur. Onu kızdırmak için söyledim, üzgünüm”

Eski milli futbolcu Emre Aşık, 3 Haziran 2012'de evlendiği Yağmur Aşık ile evliliğini sonlandırmak istemiş, 12 Kasım günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Aşık çifti, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sunmuştu. Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçti.

TUTANAK TUTULDU
Bunun üzerine çift, otel lobisinde kavgaya tutuşunca soluğu karakolda aldı. Karakoldaki tartışmanın büyümesiyle Yağmur Aşık, eşini kızdırmak için ona 'Fetöcü' diye bağırdı. Terör örgütünün ismi geçince olay polisler tarafından tutanak altına alındı. Durum adliyeye intikal edince çiftin arası tekrar bozuldu. Yağmur Aşık, gazetede yer alan 'Eşini ihbar etti' haberlerinin ardından GÜNAYDIN'a şu açıklamayı yaptı: "O gün kocam ile kavga etmiş ve kavga esnasında kızgınlık ile bir sürü şey söylemişimdir, akabinde kocam karakoldan ayrılmıştır. Sonrasında memur beyler benden ifade vermemi istediğinde ben şikayetçi olmayacağımı ve ifade vermeyeceğimi söyleyerek karakoldan ayrıldım." 

'ZAN ALTINDA BIRAKTIM'
Yağmur Aşık sözlerine söyle devam etti: "Bizim huzurlu bir yuvamız var. Benim ağzımdan çıkan sözler bu şekilde lanse edilerek evliliğimize zarar verilmek istenmiştir. Emre, vatanına, bayrağına bağlı FETÖ'nün F'si ile alakası olmayan bir insan. Eşimi sinirlendirmek için onun hassas olduğu FETÖ konusunda bir şeyler söyledim. Eşimi zan altında bıraktığım için çok üzgünüm. Emre'nin FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildiğim halde başına dert açtım. Eşime ve çocuklarıma yaşattığım bu acı için büyük üzüntü duyuyorum."

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