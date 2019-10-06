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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman ARAT
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yağmur altında zorlu mücadele!

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Yağmur altında zorlu mücadele!

Demirören Holding Kurucusu merhum Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club’ta bu yıl ikincisi düzenlenen golf turnuvasında heyecan dünkü karşılaşmalarla devam etti.

Turnuvanın ikinci gününde 72 sporcu 18 çukurda mücadele verdi. Yıldırım Demirören, Hamit  Altıntop, Ali Nuri Türker, Emre İskeçeli, Baha Telli, Bülent Ciritçi, Hasan Gülkaya gibi golfçüler de dün topun başına geçti. Bu isimlerden Bülent Ciritçi, Erdoğan Demirören ile çok güzel anıları olduğunu belirterek “Bu organizasyon kesinlikle devam edecek, devam etmesi de gerekiyor” dedi.

Ali Nuri Türker de Erdoğan Demirören’i her zaman şükranla anacaklarını vurgulayarak, “Maddi manevi çok emek sarf ettiği bir yerde onun anısına golf oynuyoruz. Bu bizim için hem onur, hem de onu güzel anabilmek adına bir vesile oldu. Böyle bir sahayı bize hediye ettiği için teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan Demirören’in çok mütevazı bir insan olduğunu vurgulayan Tuğrul Timur da, “Erdoğan amca pozitif
düşünen, geleceği gören bir insandı. Biz ne zaman sahaya çıksak, herkesin fikrini sorar, herkesten bir şeyler almaya çalışarak daha iyi şeyler yapmaya hep uğraşırdı. Her zaman sahaya çıktığımızda hatırlıyoruz dün gibi. Sanki hiç ayrılmadı, hep aramızda gibi hissediyoruz. İnşallah bu turnuvalarla onun adını hep yaşatacağız” dedi.

OYNADIĞIM EN ÜZÜCÜ TURNUVA

Engelli İ sporcu kategorisinde katılan milli golfçü Mehmet Kazan, “Bugün katıldığım turnuva hayatımda oynadığım en üzücü turnuva. Keşke Erdoğan Bey hayatta olsaydı da bu turnuvayı oynamasaydık. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

‘ERDOĞAN BEYDEN KUPA ALMIŞTIM’

Kemer Country’deki isimlerden Hyunyoung Shim iddialı olduğunu söyledi. 24 yaşındaki Güney Koreli, “Daha önce Erdoğan Bey’in elinden kupa almıştım. Kazanıp, Citycoco Scooter’ı almak istiyorum” dedi

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