Yağlı Güreşleri'nde altın kemer için birçok aday var

Başcazgırın "Allah Allah İllallah, Muhammedün Resulullah, Bu yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah" diye salavatlayıp er meydanı çayırına gönderdiği pehlivanlar, yarın başlayacak organizasyonda rakiplerinin sırtını yere getirmek için yoğun mücadele verecek.

Centilmenlik, yiğitlik ve kültürel mirasın sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 657'ncisi, minik pehlivanlarla başlayacak.

"Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor. İki binin üzerinde pehlivan, boylarında kürsüde yer almak için giydiği kispetiyle çayıra yine bir kültürün elçileri gibi çıkacak.



Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Baş boyunda bu yıl, 59 güreşçi altın kemer için yağlanacak.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda güreşecek ve altın kemer için favori gösterilen isimler şunlar:



"SARI FIRTINA" İSMAİL BALABAN

Güreşe başladığı 2006'da kendisini "Sen küçüksün, kimi yenebilirsin ki" diye küçümseyenlere kısa sürede elde ettiği başarılarla cevap veren İsmail Balaban, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı.

Organizasyonda ilk kez güreştiği 2013'te baş boyunda rakiplerini yenerek finale adını yazdıran İsmail Balaban, Ali Gürbüz'le yaptığı final güreşinde paça kazıktaki ustalığıyla dikkati çekmişti.

Final güreşini kaybeden İsmail Balaban, rakibinin doping yaptığının tespiti sonrası altın kemeri taktı. "Bu cüsseyle kimi yenebilir ki" diye kendisine dudak bükenleri 2014'teki güreşlerde de yanıltan İsmail Balaban, yine finale kadar yükselmeyi başardı. Çayırdaki atak performansıyla güreşseverlerin beğenisini toplayan İsmail Balaban, finalde Fatih Atlı'ya mağlup olarak kürsünün ikinci basamağında kaldı.

İsmail Balaban, Kırkpınar'da 2015'teki güreşlerde ise çeyrek finalde rakibi Recep Kara'yı yenerken, yarı finalde Orhan Okulu'ya mağlup oldu. İsmail Balaban, 2016'da üçüncü tur müsabakasında rakibi Salih Erinç'e yenilerek güreşlere bir anlamda "erken veda" etti. "Sarı fırtına", geçen yıl ise rakibi Orhan Okulu'yu açık düşürerek son şampiyon unvanını aldı. İsmail Balaban, bu yıl Büyük Mandıra, Bursa Çalı, Ünye, Denizli Kale güreşlerinde başpehlivan oldu.



"GERİ VİTESİ OLMAYAN PEHLİVAN" ORHAN OKULU

Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.



Rakiplerini kovalayarak yendiği için bu lakapla anılan Orhan Okulu, 2012'de çıktığı başpehlivanlıkta 3 yıllık mücadelesi sonrası 2015'te rakibi Osman Aynur'a üstünlük sağlayarak başpehlivanlığa adını yazdırdı. Orhan Okulu, geçen yıl başpehlivan unvanını yenildiği hemşehrisi İsmail Balaban'a kaptırmıştı.

Orhan Okulu, Kırkpınar öncesi katıldığı müsabakalarda güzel güreşler yaptı. Orhan Okulu, Altın Portakal, Yalova Altınova, Umurbey, Burdur Altın Sipsi yağlı güreşlerinde başpehlivan oldu.



"ÇAYIRIN BEYEFENDİSİ" RECEP KARA

Bu yılki favori isimlerden biri, 2016 yılı başpehlivanı Recep Kara...

"Ordulu Recep, çayırın beyefendisi" olarak anılan Recep Kara, teknik ve fiziğini kullanarak konsantrasyonunu sağlayabilirse yine zirveyi zorlayacak isimlerden.



Başaltı şampiyonu olarak 2004'te 643. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda mücadele eden ve rakiplerini yenerek Kırkpınar'daki ilk başpehlivanlık unvanını kazanan Recep Kara, sonraki yıllarda da başarılı güreşler çıkardı.



Başpehlivanlığını sürdürmekte kararlı olmasına rağmen dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılamayan Recep Kara, 2006'da Osman Aynur'la yaptığı final güreşini kaybetti.



Bir sonraki yıl Hasan Tuna'yı, 647. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ekrem Yavuz'u yenen Recep Kara, altın kemeri memleketine götürmeyi başardı. Recep Kara, 2009'da ise rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek, altın kemerin sürekli sahibi olma şansını kaybetti.



Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil'le 2016'da yine finalde karşılaştı ve 2009'daki karşılaşmanın rövanşını alarak başpehlivan oldu. Geçen yıl başpehlivanlık serisini sürdürmek için çayıra çıkan Recep Kara, 3. turda İsmail Balaban'a yenilmiş, güreşlere erken veda etmişti.

Bu yıl formda olduğu katıldığı organizasyonlarda görülen Recep Kara, Kapaklı ve Ordu Korgan'da düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan, Ünye Yağlı Güreşleri'nde de ikinci oldu.



"ALTIN PUAN USTASI" MEHMET YEŞİL YEŞİL

Antalya'nın yağlı güreşte son dönemde parlayan yıldızlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da altın kemer serisine yeniden başlamayı umut ediyor. Antalya'da "Yeşil pehlivan" olarak bilinen Mehmet Yaşar Aykın'ın torunu Mehmet Yeşil Yeşil, yağlı güreşten önce minder güreşiyle de adını duyurdu.



Birçok kez Türkiye'yi minder güreşinde temsil eden Mehmet Yeşil Yeşil, elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ve diğer başarıları ile Kırkpınar Er Meydanı'na direkt baş boyunda güreşerek başladı.



Mehmet Yeşil Yeşil, 648. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı 2009'da finalde altın kemerin sürekli sahibi olmak için mücadele eden rakibi Recep Kara'yla karşılaştı. Kıran kırana mücadelede normal sürede yenişemeyen iki pehlivandan Mehmet Yeşil Yeşil, altın puanla Ordulu Recep Kara'nın er meydanı tabiriyle "kemerini yaktı".



Çıkışını sonraki yıla da taşıyan Mehmet Yeşil Yeşil, 649. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hemşehrisi Ali Gürbüz'le finalde mücadele etti. Sarayiçi'nde 1,5 saat süren güreşte Mehmet Yeşil Yeşil, yine altın puanla üst üste ikinci kez başpehlivan oldu.



Er meydanına sürpriz bir şekilde giriş yaparak iki kez başpehlivanlığıyla isminden söz ettiren Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yani altın kemer yılında, rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenildi. Mehmet Yeşil Yeşil, daha sonraki yıllarda da kimi zaman çeyrek kimi zaman da yarı finale kadar yükseldi ancak başarılı günlerini yeniden yakalayamadı. "Altın puan" ustası olarak da bilinen Mehmet Yeşil Yeşil, 2016 yılında Recep Kara ile yaptığı 1 saatlik final güreşinde yenildi.

Mehmet Yeşil Yeşil, geçen yıl ise 3. turda Hamza Köseoğlu'na yenildi. Adını üst üste başpehlivanlığa yazdıran ve altın kemerini son anda "yaktıran" "Yeşil pehlivan", bu yıl yıldızı parlak günlerine dönmeye çalışacak.



"ER MEYDANININ KUZEY YILDIZI" FATİH ATLI

Ustası Bayram Ertan'ın teşvikiyle 15 yaşında Ladik Belediyespor'da güreşe başlayan Fatih Atlı, 2000'de ilk kez çıktığı Kırkpınar çayırında final güreşi yaptı. Fatih Atlı, sonraki yıllarda çeşitli boylardaki başarısıyla başpehlivanlığa kadar yükseldi.



2014'te Kırkpınar Başpehlivanı olan Samsunlu Fatih Atlı, 2015'te de çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı, ancak rakibi Orhan Okulu ile kıran kırana yaptığı müsabakayı puanlama bölümünde kaybetti.

2016'da sakatlığı nedeniyle Kırkpınar'da mücadele edemeyen Fatih Atlı, geçen yıl ise hemşehrisi Şaban Yılmaz'la çeyrek finalde karşılaşmış, agresif geçen güreşlerden Fatih Atlı yenik ayrılmıştı.

Güreşteki hızlı hareketleriyle tanınan Fatih Atlı, bu yıl altın kemeri Samsun'a götürmek için er meydanına çıkacak.

"PEŞREV USTASI" ŞABAN YILMAZ

Er meydanlarında çektiği peşrevle bu konudaki ustalığını gösteren, tribünleri en çok coşturan güreşçilerin başında gelen 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şaban Yılmaz da yine favoriler arasında.

2000'de başaltı birincisi olarak başpehlivan olan Samsunlu Şaban Yılmaz, ünlü el ensesiyle de dikkati çekiyor.



Birçok kez Kırkpınar'da kürsü yapan Karadenizli başpehlivan, zaman zaman sergilediği agresif güreşle kule hakemlerinin ihtarına maruz kalıyor. Şaban Yılmaz, bu yıl yine kürsünün zirvesinde yer almak için dualı çayırda peşreve çıkacak.



"DADAŞLARIN TURBOSU" HAMZA KÖSEOĞLU

Son yılların en dikkat çekici isimlerinden biri olan Erzurumlu Hamza Köseoğlu, minder güreşindeki başarılarını yağlı güreşlere de taşıdı.

2014 yılında başaltı kategorisine yükselen "Turbo Hamza", 2015'ten itibaren baş boyunda güreşmeye başladı. 2016'da 3. tur müsabakasında Şaban Yılmaz'a yenilen Hamza Köseoğlu. geçen yıl ise rakiplerini oldukça zorladı. Hamza Köseoğlu, geçen yıl 3'üncülük kürsüsünde yerini aldı.

Atletik vücut yapısı ve minderden çayıra taşıdığı taktikleri sayesinde kısa sürede başpehlivanlar arasında yıldızlaşan Hamza Köseoğlu, bu yılın favori pehlivanları arasında yer alıyor.