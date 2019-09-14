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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa AKIN / Marmaris,(DHA)
14.09.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Yağız Avcı: Türkiye Rallisi umarım uzun yıllar devam eder

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Yağız Avcı: Türkiye Rallisi umarım uzun yıllar devam eder

Yağız Avcı, ''Umarım önümüzdeki senelerde parkura dönme fırsatımız olur. Çünkü bir miktar daha hedeflerimiz var'' dedi.

Eski Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası'nın takvimine girdiğini hatırlatan Yağız Avcı, ''Bizim gibi sporu sevenler için bu çok güzel bir gelişme. Ülkemizin tanıtımı ve turizm açısından çok faydaları var. Dünyanın en iyi pilotlarını herkes burada izleme fırsatı buluyor. Umarım uzun yıllar devam eder. Organizasyon çok güzel, bu sene araç dışında olduğum için bunu daha rahat gözlemleyebiliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

''D-915 YOLU BENİM İÇİN ÇOK İLGİNÇ BİR DENEYİMDİ''

Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı virajları' olarak bilinen D- 915 yolunda geçtiğimiz günlerde nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştiren Yağız Avcı, ''D-915 yolu dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak geçiyor. Bugüne kadar kısım kısım yarıştığım yerler vardı ama tamamı olacak şekilde yarışmamıştım. Çok ilginç bir deneyimdi. Psikolojik olarak biraz zorladı çünkü en ufak hatada sonunu tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabilirdi. Tehlikeli ama bir o kadar da heyecanlı ve keyifliydi. Kamaz daha zordu tabii büyük bir araç. O yüzden bizim avantajımız vardı ama sonuçta ikimiz için de çok keyifli çok güzel bir anı oldu. Rus pilot Dimitri ile de bütün tecrübelerimizi paylaştık. Aslında araçları da değiştirmeyi planlıyorduk ama son anda olmadı. Umarım bir gün tekrar karşılaşabiliriz'' diye konuştu.

''ALİ TÜRKKAN'IN GELECEĞİNİ ÇOK PARLAK GÖRÜYORUM''

Gençlerin otomobil sporları için çok önemli olduğunu ifade eden Yağız Avcı, yurtdışında çok fazla pilotun çıktığını dile getirerek, ''Bizden de daha fazla çıkması lazım. Geçen sene genç pilot sayısı arttı keza bu sene genç pilotlar parkurlarda yarışıyor. Bizler de Ali Türkkan ile birlikteyiz, ona destek olmaya çalışıyorum. Çok yetenekli bir pilot, daha önce pist pilotuydu. Geçen sene Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarıştı, daha önce pist şampiyonu olmuştu. Ralliye adaptasyonu oldukça hızlı oldu. Özellikle asfalt zeminde oldukça hızlı, daha çok tecrübeye ihtiyacı var. Toprak zeminde de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geleceğini çok parlak görüyorum, iyi fırsatlar yakalarsa çok çok iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

''SAHA İÇİ VE SAHA DIŞINDA BİRÇOK FARKLI HEDEFİMİZ VAR''

Bu sene pistlere ara verdiğini aktaran Yağız Avcı, ''Umarım önümüzdeki senelerde parkura dönme fırsatımız olur. Çünkü bir miktar daha hedeflerimiz var. Onun yanında spor adına katkılar yapmak adına farklı hedeflerimiz de var. Umarım gerçekleştirebiliriz. Saha içi ve saha dışında birçok farklı hedefimiz var. Ülkenin şartlarında hangisi gerçekleşir kestirmesi zor. Elimizden geleni yapacağız, umarım muvaffak oluruz'' dedi.

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