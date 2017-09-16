Yabancı kuralı için 3 yıl beklemek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de halen uygulanmakta olan yabancı kuralına ilişkin görüşleri büyük yankı yarattı... Süper Lig’deki kulüplerde çok az sayıda yerli futbolcunun oynama şansını bulduğunu, bunun da A Milli Takım açısından büyük sıkıntı yarattığını belirten Erdoğan, 28 kişilik kadrolarda 14 yabancının bulunmasına imkan tanıyan mevcut kuraldan rahatsız olduğunu açıkça ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları, futboldaki yabancı sınırlaması ile ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Peki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bu konuda ne düşünüyor? Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız TFF yetkilileri öncelikle şu noktanın altını çizdi: - Biz, kulüplerin yararına olmayan hiçbir şey yapmayız.

Kulüpler Birliği Vakfı yabancı kuralının değişmesi yönünde görüş bildirirse biz de ona göre çalışma yaparız. Yani bu noktada söz öncelikle Kulüpler Birliği Vakfı’nda...

Süper Lig’deki 18 kulübün üye olduğu vakfın, bundan sonra yapacağı ilk toplantıda bu konuyu tartışıp, görüş bildirmesi bekleniyor. TFF yetkilileri, yabancı kuralının hemen değişmesinin mümkün olmadığını da vurgulayarak şunları söyledi: “Kulüpler, transfer ettikleri yabancılarla ortalama 3 yıllık sözleşme yapıyor. Mukaveleleri tek taraflı feshetmek kulüplere ciddi bir tazminat yükü getiriyor. Bu nedenle yapılacak bir kural değişikliğinin, 3 yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor.”