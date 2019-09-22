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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Yabancı bisikletçilerin "yüksek irtifa" tercihi Erciyes

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Yabancı bisikletçilerin "yüksek irtifa" tercihi Erciyes

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, yabancı profesyonel yol bisikleti takımlarının yüksek irtifa antrenmanları için de tercih ettiği merkezler arasında yer alıyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, yaz aylarında da çeşitli spor dallarının kamp merkezi haline geldi.

Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'e ilgi her geçen yıl çeşitli spor dallarında da artıyor.

"Sporcular burada güç topluyor"

Kazakistan Track Milli Takım antrenörü Vlademir Bushansky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nı Asya Şampiyonası'na hazırlanmak için tercih ettiklerini söyledi.

Erciyes'e daha önce 4 kez geldiklerini aktaran Bushansky, "Yüksek irtifa antrenman kampı için Erciyes Dağı, 2200 metrede çok uygun koşullara sahip. Sporcular burada güç topluyor. Buradan gittiğimiz yarışlarda da hep podyum yaptık." dedi.

Bushansky ayrıca lojistik açıdan Türkiye'nin çok uygun koşullara sahip olduğunu, Avrupa ve Asya'nın tam ortasında yer aldığını, ulaşım konusunda da çok elverişli şartlar taşıdığını ifade etti.

Ukrayna Track Erkek Milli Takım Antrenörü Vasily Yakovlev ise Erciyes'in başta yolları olmak üzere konaklama dahil birçok avantajının bulunduğunu belirtti.

Sonraki yıllarda da Erciyes'e geleceklerini aktaran Yakovlev, bisikletçilerin performansında olumlu değişiklikler yaşandığını, geçen yıl sporculardan birinin kamp sonu girdiği müsabakada şampiyonluğu elde ettiğini bildirdi.

Ukrayna Track Kadın Milli Takım Antrenörü Orest Tychko da 2011 yılından beri Türkiye'ye geldiklerini, bu yıl ilk kez Erciyes'te kamp yaptıklarını kaydetti.

Tychko, Türkiye'nin insanları başta olmak üzere yemeklerini de sevdiklerini, bunun yanında Erciyes'in dünyadaki diğer yüksek irtifa antrenman merkezilerine göre daha ılıman bir iklime sahip olduğunu ifade etti.

11 ülkeden 13 takım kamp yapıyor

VELO Erciyes organizasyonlarından sorumlu Mustafa Kemal Can Fedai de Erciyes Dağı'nda 11 ülkeden 13 takımın bulunduğunu, takımların bir aydır da kamp yaptığını aktardı.

Fedai, Erciyes'in doğal doping alanı olduğunu ve yüksek irtifa antrenman merkezi haline geldiğini anımsatarak, sporcuların burada güçlerine güç kattığını kaydetti.

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