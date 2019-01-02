Ya Obra olmasaydı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriYa Obra olmasaydı?
GeriBasketbol Ya Obra olmasaydı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Fahit SABOVİÇ
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ya Obra olmasaydı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ya Obra olmasaydı?

2013-2014 sezonundan bu yana Fenerbahçe’nin yüz akı: Erkek basketbol şubesi...

Zeljko Obradovic’ten önce 13 kupası bulunan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, onun gelişinin ardından 5 sezonda 9 kez turnuvalarda mutlu sona ulaştı. 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 EuroLeague şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldıran sarı lacivertliler, camianın açık ara en başarılı branşı hâline geldi.

Zeljko Obradovic... Gittiği her yere başarı ve istikrarı götüren bir spor insanı... Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana da, herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir yorumun başrolü: “İyi ki Obradovic var!” 2013-2014 sezonunda göreve geldiği sarı lacivertli camianın erkek basketbol şubesinde, genel menajer Gherardini ile muhteşem işlere imza atan Sırp koç, Fenerbahçe’nin futboldaki kötü gidişten muzdarip olduğu döneme başarılarıyla damga vurdu...

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe, Obradovic ile geride kalan 5 sezonda tam 9 kupa kaldırdı. Sarı lacivertliler, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazandı. En büyük başarı da, 2016-2017 sezonunda EuroLeague Kupası’nın kaldırılmasıyla geldi. Fenerbahçe, basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkarken dünya çapındaki büyük bir marka hâline de geldi. Obra öncesi şube tarihinde toplam 13 kupa bulunuyordu.

FUTBOLDA YALNIZCA 2 KUPA KALDIRABİLDİ

Ne Obra’nın başarısını futbolla kıyaslayıp yüceltmek, ne de futboldaki durumunu basketbolla kıyaslayıp yermek olmaz. Ancak ‘mutlu son’lar üzerinden bakarsak; Fenerbahçe Futbol Takımı, Obra’nın geldiği 2013-14’ten bu yana 2 kupada kaldı. 2013-14 lig şampiyonluğu ve 2014-15 Süper Kupa zaferi... Potadaki başarı, futboldaki tabloyu gölgeledi.

KADIN BASKETBOLUNDA 7 ZAFER

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın elde ettiği zaferler ve markalaşma hızına değinmişken, kadın basketbolu da göz ardı etmemek gerekiyor. Öyle ki sarı lacivertlilerin kadın basketbol şubesi, Obra’nın göreve geldiği dönemden bu yana elde edilen 7 şampiyonlukla ön plana çıkmayı bildi. Potanın Kraliçeleri, 2015-2016 ve 2017-2018’de Türkiye Ligi şampiyonluğu elde etti. 2015 ve 2016’da Türkiye Kupası kaldırılırken, art arda 2013, 2014 ile 2015 yılları, Cumhurbaşkanlığı Kupası’na ulaşılan seneler olarak kulüp tarihindeki yerini aldı.

FİLEDE SINIFI GEÇTİLER

Futbol ve erkek basketbol şubelerinin popülaritesi malum... Bu 2 branştaki durum ülkemizde, diğerlerini ‘gölgede’ bırakabiliyor. Ancak Fenerbahçe, basketbol kadar olmasa da voleybolda da iyi. 2013-14’ten bu yana erkekler 4, kadınlar da 6 kupa getirdi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 823(L:157,5)Murcia - Estudiantes
    3
    Üstü
    1,70
    1570kez oynandı
Hemen Oyna

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tottenham ve Arsenal rahat kazandı

Ozan Tufan transferinde sürpriz gelişme

Fatih Terim biletini kesti: 'Kendine kulüp bul'

Yiğit Caner Aydın: Asla pes etme, daima ilham ol!