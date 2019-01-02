Ya Obra olmasaydı?
2013-2014 sezonundan bu yana Fenerbahçe’nin yüz akı: Erkek basketbol şubesi...
Zeljko Obradovic’ten önce 13 kupası bulunan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, onun gelişinin ardından 5 sezonda 9 kez turnuvalarda mutlu sona ulaştı. 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 EuroLeague şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldıran sarı lacivertliler, camianın açık ara en başarılı branşı hâline geldi.
Zeljko Obradovic... Gittiği her yere başarı ve istikrarı götüren bir spor insanı... Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana da, herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir yorumun başrolü: “İyi ki Obradovic var!” 2013-2014 sezonunda göreve geldiği sarı lacivertli camianın erkek basketbol şubesinde, genel menajer Gherardini ile muhteşem işlere imza atan Sırp koç, Fenerbahçe’nin futboldaki kötü gidişten muzdarip olduğu döneme başarılarıyla damga vurdu...
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Fenerbahçe, Obradovic ile geride kalan 5 sezonda tam 9 kupa kaldırdı. Sarı lacivertliler, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazandı. En büyük başarı da, 2016-2017 sezonunda EuroLeague Kupası’nın kaldırılmasıyla geldi. Fenerbahçe, basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkarken dünya çapındaki büyük bir marka hâline de geldi. Obra öncesi şube tarihinde toplam 13 kupa bulunuyordu.
FUTBOLDA YALNIZCA 2 KUPA KALDIRABİLDİ
Ne Obra’nın başarısını futbolla kıyaslayıp yüceltmek, ne de futboldaki durumunu basketbolla kıyaslayıp yermek olmaz. Ancak ‘mutlu son’lar üzerinden bakarsak; Fenerbahçe Futbol Takımı, Obra’nın geldiği 2013-14’ten bu yana 2 kupada kaldı. 2013-14 lig şampiyonluğu ve 2014-15 Süper Kupa zaferi... Potadaki başarı, futboldaki tabloyu gölgeledi.
KADIN BASKETBOLUNDA 7 ZAFER
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın elde ettiği zaferler ve markalaşma hızına değinmişken, kadın basketbolu da göz ardı etmemek gerekiyor. Öyle ki sarı lacivertlilerin kadın basketbol şubesi, Obra’nın göreve geldiği dönemden bu yana elde edilen 7 şampiyonlukla ön plana çıkmayı bildi. Potanın Kraliçeleri, 2015-2016 ve 2017-2018’de Türkiye Ligi şampiyonluğu elde etti. 2015 ve 2016’da Türkiye Kupası kaldırılırken, art arda 2013, 2014 ile 2015 yılları, Cumhurbaşkanlığı Kupası’na ulaşılan seneler olarak kulüp tarihindeki yerini aldı.
FİLEDE SINIFI GEÇTİLER
Futbol ve erkek basketbol şubelerinin popülaritesi malum... Bu 2 branştaki durum ülkemizde, diğerlerini ‘gölgede’ bırakabiliyor. Ancak Fenerbahçe, basketbol kadar olmasa da voleybolda da iyi. 2013-14’ten bu yana erkekler 4, kadınlar da 6 kupa getirdi.
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