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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.11.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Ya Muslera olmasaydı

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Ya Muslera olmasaydı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne ve Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamasa da sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, her iki organizasyona şimdiden damgasını vurmuş durumda.

Ali Naci KÜÇÜK - Son yıllarda Galatasaray’ın en istikrarlı futbolcusu olan ve birçok maçta tek başına takımının puan almasını sağlayacak performanslara imza atan ‘Nando’, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3 haftada en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Muslera 3 karşılaşmada toplam 19 kurtarış yaparken, Lokomotiv Moskova’nın kalecisi Guilherme 17 kurtarışla ikinci sırada yer aldı.

Kaptanlık da artık onda

TECRÜBELI eldiven Süper Lig’de de benzer bir başarıya imza attı. Bu sezon Selçuk İnan’ın ilk 11’den tamamen uzak kalması ile kaptanlık bandını da takan Fernando Muslera, ‘Süper Lig’de en az gol yiyen’ kaleci oldu. Ligde geride kalan 10 haftada kalesinde 9 gol gören Fernando Muslera, buna karşın tam 35 kurtarış ile kalesinde devleşti.

Hücum hattında yaşadığı sıkıntıya rağmen savunmada daha sağlam bir görüntü veren sarı kırmızılılar, Muslera’nın da başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı oldu. 33 yaşındaki kaleci toplam kurtarışlarda ise Süper Lig’de 6. sırada. Süper Lig’in en çok kurtarış yapan kalecisi ise Korcan Çelikay... Ankaragücü’nün file bekçisi 9 maçta 40 kurtarış yaptı.

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Ya Muslera olmasaydı

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