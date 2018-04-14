Ya çözüm ya kördüğüm! Galatasaray Başakşehir maçında ihtimaller...
Galatasaray ve Başakşehir sezonun kırılma maçına çıkıyor.
Türkiye'deki futbolseverler nefesini tuttu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kilitlendi. Maç fazlasıyla lider olan Beşiktaş ve 4. sırada yer alan F.Bahçe de, 29. haftada bu akşam 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasına odaklandı. 'Sezonun kırılma maçı' olarak nitelendirilebilecek maç, doğal olarak üç sonuca gebe... Peki ya sonrası?
1-GALATASARAY: 60
2-BEŞİKTAŞ: 59
3-BAŞAKŞEHİR: 59
4-FENERBAHÇE: 57
GALATASARAY KAZANIRSA...
Türk Telekom Stadı'nda taraftar desteğini arkasına alacak olan Cimbom, evindeki 9 maçta 4 kez yenip, 4 defa berabere kalıp, 1 kere de yenildiği Medipol Başakşehir'in bileğini bükerse 60 puanla zirveye çıkacak. Böylece şampiyonluk yarışında kartlar 4 takım arasında bir kez daha en baştan dağıtılacak. Ancak G.Saray büyük moral bulacak.
BERABERE KALIRLARSA...
'İHTİMALLER denizi'nde karşımıza çıkabilecek bir diğer durum da, Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın 90 dakika sonunda eşitliği bozamaması... Bu durum, en çok Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye yarayacak. Çünkü söz konusu ihtimal gerçekleşirse; ne Aslan, ne de Başakşehir ileriye doğru bir adım atabilecek. Özellikle Fenerbahçe, 'yeniden yarışa tam anlamıyla dahil olmanın' verdiği moralle kalan 5 maça çıkacak.
1-BAŞAKŞEHİR: 60
2-BEŞİKTAŞ: 59
3-GALATASARAY: 58
4-FENERBAHÇE: 57
BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA
TEKNİK direktör Abdullah Avcı'nın ekibi deplasmanda gülmeyi başarırsa, şimdiye kadarki karşılaşmalarda Galatasaray'ı dışarıda 2. kez yenmiş olacak. Fakat olası 3 puan, Medipol Başakşehir için bundan çok daha fazla bir önem arz edecek. Son 4 maçta G.Saray'a üstünlük kuran Başakşehir, sarı kırmızılılar ile aradaki farkı tam 5 puan yapacak. En yakın takipçisi Beşiktaş'ın da 3 puan önünde rahat bir nefes alacak.
1-BAŞAKŞEHİR: 62
2-BEŞİKTAŞ: 59
3-GALATASARAY: 57
4-FENERBAHÇE: 57
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Donk, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Arda, Elia, Adebayor.
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