Ya çözüm ya kördüğüm! Galatasaray Başakşehir maçında ihtimaller...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Ya çözüm ya kördüğüm! Galatasaray Başakşehir maçında ihtimaller...
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Futbol
Fatih SABOVİÇ
14.04.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Ya çözüm ya kördüğüm! Galatasaray Başakşehir maçında ihtimaller...

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Ya çözüm ya kördüğüm! Galatasaray Başakşehir maçında ihtimaller...

Galatasaray ve Başakşehir sezonun kırılma maçına çıkıyor.

Türkiye'deki futbolseverler nefesini tuttu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kilitlendi. Maç fazlasıyla lider olan Beşiktaş ve 4. sırada yer alan F.Bahçe de, 29. haftada bu akşam 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasına odaklandı. 'Sezonun kırılma maçı' olarak nitelendirilebilecek maç, doğal olarak üç sonuca gebe... Peki ya sonrası?

1-GALATASARAY: 60
2-BEŞİKTAŞ: 59
3-BAŞAKŞEHİR: 59
4-FENERBAHÇE: 57

GALATASARAY KAZANIRSA...

Türk Telekom Stadı'nda taraftar desteğini arkasına alacak olan Cimbom, evindeki 9 maçta 4 kez yenip, 4 defa berabere kalıp, 1 kere de yenildiği Medipol Başakşehir'in bileğini bükerse 60 puanla zirveye çıkacak. Böylece şampiyonluk yarışında kartlar 4 takım arasında bir kez daha en baştan dağıtılacak. Ancak G.Saray büyük moral bulacak.

 

BERABERE KALIRLARSA...

'İHTİMALLER denizi'nde karşımıza çıkabilecek bir diğer durum da, Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın 90 dakika sonunda eşitliği bozamaması... Bu durum, en çok Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye yarayacak. Çünkü söz konusu ihtimal gerçekleşirse; ne Aslan, ne de Başakşehir ileriye doğru bir adım atabilecek. Özellikle Fenerbahçe, 'yeniden yarışa tam anlamıyla dahil olmanın' verdiği moralle kalan 5 maça çıkacak.

1-BAŞAKŞEHİR: 60
2-BEŞİKTAŞ: 59
3-GALATASARAY: 58
4-FENERBAHÇE: 57

BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA

TEKNİK direktör Abdullah Avcı'nın ekibi deplasmanda gülmeyi başarırsa, şimdiye kadarki karşılaşmalarda Galatasaray'ı dışarıda 2. kez yenmiş olacak. Fakat olası 3 puan, Medipol Başakşehir için bundan çok daha fazla bir önem arz edecek. Son 4 maçta G.Saray'a üstünlük kuran Başakşehir, sarı kırmızılılar ile aradaki farkı tam 5 puan yapacak. En yakın takipçisi Beşiktaş'ın da 3 puan önünde rahat bir nefes alacak.

1-BAŞAKŞEHİR: 62
2-BEŞİKTAŞ: 59
3-GALATASARAY: 57
4-FENERBAHÇE: 57

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Donk, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Arda, Elia, Adebayor.

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