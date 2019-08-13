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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ya Benteke ya Konate

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Ya Benteke ya Konate

Güven'in yeni sisteme uyum sorunu, Beşiktaş'ı arayışa itti.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda santrfora takviye yapmak için çalışan Beşiktaş yönetimi, Christian Benteke veya Pape Moussa Konate’den birini kiralamak için düğmeye bastı.

SANTRFOR transferi için çalışmalar yürüten Beşiktaş’ın listesinin başında iki isim var: Christian Benteke ve Pape Moussa Konate... Siyah beyazlıların ilk hedefi geçen sezon da gündemine gelen ve Premier Lig’de Crystal Palace’ta forma giyen Benteke... 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon sadece 16 lig maçında forma giymiş ve 1 gol atabilmişti. Belçikalı, bu sezon Everton ile oynanan ligin ilk maçında ilk 11’de sahaya çıksa da gol atamadı. Beşiktaş, İngiliz kulübüne Benteke’yi kiralamayı önerecek.

KANAT DA OYNUYOR

Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens’tan Konate için de kiralama teklifinde bulunulacak. 26 yaşındaki Senegalli, geçen sezon 27 maçta 7 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. Pape Moussa Konate, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatlar da oynayabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hazırlık kampında Güven Yalçın’ın oyun sistemine uymakta zorlandığını görünce santrfora takviye istediği öğrenildi.

 

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