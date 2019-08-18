Xherdan Shaqiri'den Galatasaray açıklaması
Liverpool'da forma giyen İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri, Galatasaray'a transfer olacağı sorusuna yanıt verdi.
Yedekte oturmaktan dolayı mutlu olmadığını dile getiren yıldız futbolcu, bu meseleye çözüm üreteceklerini ifade etti.
Shaqiri, Galatasaray veya Monaco'ya transfer olacağı sorularına ise, "Böyle hikayeler nereden çıkıyor fikrim yok. Bu kulüplerden teklif geldiğine dair bir şey bilmiyorum" diye konuştu.
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