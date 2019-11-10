Xavi'ye Katar'da büyük şok!
Katar'da Al-Sadd takımını çalıştıran Barcelona'nın efsane ismi Xavi, taraftarın protestosuna maruz kaldı.
Spor Arena Dış Haber | Uzun yıllardır Barcelona'da oynadıktan sonra Katar'ın Al-Sadd takımına geçen ve futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından aynı kulüpte teknik direktörlük kariyerine başlayan Xavi şok oldu...
Al-Sadd taraftarları, Katar FC'ye karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından Xavi'yi istifaya çağırdı.
Xavi'nin takımı, Katar Ligi'nde 4. sırada bulunuyor.
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