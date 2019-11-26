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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.11.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

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Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

İspanya'daki Madrid Mahkemesi, vergi kaçırmakla suçlanan eski futbolcu ve Real Sociedad'ın altyapı takımının antrenörü Xabi Alonso hakkında beraat kararı verdi.

Profesyonel futbolculuk döneminde, 2010, 2011, 2012 yıllarında gelir vergisinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 farklı suçtan hakkında 2,5 yıl hapis cezası talep edilen Alonso, beraat etti.

Mahkeme, Alonso ile birlikte sanık olan diğer iki mali danışmanın yöneltilen suçlamalarda cezai sorumlulukları bulunmadığına kanaat getirdi.

Savcı, eski futbolcu Alonso'nun imaj haklarından elde ettiği gelirlerinden vergi kaçırdığını iddianamesinde sunmuş ve yargılanan 3 sanığın her birinin 4 milyon avro ödemesini ve Vergi Dairesi'ne de toplamda 2 milyon 32 bin 845 avro yatırılmasını talep etmişti.

İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma iddiaları son yıllarda sıkça gündeme gelirken, şimdiye kadar vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyerek, anlaşma yolunu kabul etmeden mahkemeye giden sadece Xabi Alonso olmuştu.

Real Sociedad kulübünün altyapı takımının antrenörlüğünü yapan Alonso, mahkemedeki ifadesinde "Hiçbir şeyi, asla gizlemeden, her zaman açık ve şeffaf oldum. Üzerime düşen vergiyi her zaman ödedim. Yapmamam gereken bir şeyi yaptığımı asla düşünmedim ve düşünmüyorum." demişti.

İspanya'da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavier Mascherrano, Angel Di Maria, James Rodriguez, Neymar, Gerard Pique, Fabio Coentrao, İker Casillas, Alexis Sanchez, Luka Modric, Radamel Falcao ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim vergi kaçırmaktan para cezası almıştı.

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

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