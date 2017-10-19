WWE 2K18 oyunseverler ile buluşuyor

WWE video oyun dizisinin en son bölümü WWE 2K18’, 17 Ekim 2017’den itibaren dünya çapında oyunseverler ile buluşuyor.

WWE 2K18, birçok ciddi ekleme ve iyileştirmeyi bir araya getirerek, simülasyon tabanlı WWE video oyunu deneyiminde özgünlük, gerçekçilik ve aksiyon dolu oynanabilirliğin benzer bir bileşimini sunuyor. Bu iyileştirme ve eklemeler arasında dizi tarihinin en büyük WWE ve NXT Süper Starları kadrosu; Creation Suite ve Universe Modunda kapsamlı yeni seçenekler; MyCAREER Modunda bir Şirket Adamı veya Seyircinin Sevgilisi olma seçeneği ve Road to Glory Modunun dizide ilk çıkışının yanı sıra kapsamlı WWE deneyimine bugüne kadar hiç olmadığı gibi hayat veren yeni grafik motoru bulunuyor.

“WWE 2K18 ile, ekibimizin dizide olmasını istedikleri noktalar konusunda kulak vermeye devam ettiği oyunun hayranları ve eleştirmenlerinin tutkusu ve değerli geri bildirimlerini, bu yılki oyunun her yerinde görmek mümkün,” diyen Visual Concepts Başkanı Greg Thomas sözlerini şöyle sürdürdü: “Aralarında yepyeni bir grafik motoru, yeni çevrimiçi tabanlı Road to Glory Modu ve maç anlatımlarında eksiksiz bir sistem revizyonunun da aralarında bulunduğu birçok yeni özellik ve iyileştirmeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Ayrıca, oyunun olağanüstü sporcu kadrosu, özgün MyCAREER hikaye konuları, oynanabilirlikteki rötuşlar ve Creation Suite güncellemelerinin tümü de mümkün olan en özgün ve kapsamlı WWE oynanabilirlik deneyimini sunmak için süregelen misyonumuz ile uyumlu.”