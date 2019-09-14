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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

WRC'de Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı

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WRC'de Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı.

Yarışları çok sayıda yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen tekne ve yatlardan takip etti. Parkurlara araçlarla taşınan yarışseverler günün ilk ışıklarıyla seyirci alanlarındaki yerlerini alarak pilotların nefes kesen sürüşlerini izledi.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 33 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı.

Pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik bölümlerden oluşan parkurlarda pilotlar yoğun ormanlık alanda sona eren bir sert virajda sürüş becerilerini denedi.

Yeşilbelde etabında çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotların, etaplarda zorluk çektiği görüldü. Parkurun bir kısmı ise Marmaris'in nefes kesen manzarasıyla mükemmel fotoğraf fırsatları sunuyor.

Datça etabın da ise 8,75 kilometrelik parkurda pilotlar otomobillerin performanslarını sergiledi. Bu etapta çok dik bir iniş bölümünün ardından sahil bölgesi boyunca pilotları takip ederek Ege Denizi'nin nefes kesen manzarasıyla fotoğraf çekmek mümkün oluyor.

Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra parkura bu sene yeni eklenen 10,30 kilometrelik Kızlan etabına devam etti. Pilotlar bu etapta peşi sıra gelen 4 zıplama noktasında araçlarını test etti.

Kızlan etabı özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek bir çok ülkede canlı yayımlanıyor.

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