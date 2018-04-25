Wozniacki’den Hürriyet'e itiraf...
Dünyada kadınlar tenisinin 2 numarası olan Danimarkalı Caroline Wozniacki, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası için geldiği İstanbul’da medya mensuplarıyla bir araya geldi. Turnuva öncesi Wozniacki’nin kendisine yöneltilen sorulara cevapları şöyle oldu...
İstanbul’daki turnuvada hedefin nedir?
Elimden gelenin en iyisini yapıp gidebildiğim yere kadar gitmeye çabalayacağım. Toprakta ilk kez oynayacağım ve en iyi şekilde ritim yakalamaya çalışacağım.
“Artık farklı hissediyorum”
Avustralya Açık finalini kazanmak ve dünya 1 numarası olmak nasıldı?
Dünya 1 numarası olmadan önce Grand Slam kazanmamıştım. Dolayısıyla, “Dünya 1 numarasısın ama bir Grand Slam kazanamadın” diyenler oluyordu. Ama şimdi basın toplantılarına gittiğin zaman, “Evet sen dünya 1 numarası oldun ve Grand Slam kazanmışlığın da var” deniliyor. Şimdi şöyle hissediyorum: Artık üzerimde baskı yok. Korta çıkıp eğlenerek tenis oynama zamanı!
Oyunumun seviyesi çok fazla değişti
WTA Championship’te İstanbul’a 1 numara gelen Caroline’le 2018’de 1 numara olan Caroline arasındaki farkla neler size göre?
Birinicisi genel olarak oynadığım tenisin seviyesi çok değişti. O zamana kıyasla daha iyi bir oyuncuyum. Mental olarak da farklıyım artık...
O zamanlar çok gençtim, 1 numara oldum. Avustralya Açık’ı kazanmak ve dünya 1 numarası olmak; bunu olup olabilecek en güzel şekilde yaptım. İlk defaya kıyasla çok daha rahatım. Burada aslolan ise sürekli çaba göstermektir.
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