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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
04.04.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Wolves'tan rekor transfer! 38 milyon euro...

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Wolves'tan rekor transfer! 38 milyon euro...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, kiralık olarak forma giyen Meksikalı golcü Raul Jimenez'in bonservisini Benfica'dan aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Benfica'dan kiralanan Jimenez'in bonservisi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wolverhampton Wanderers, Meksika Milli Takımı'nda da forma giyen Jimenez için kulüp rekoru 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bu sezon ligde 7'nci sırada yer alan Wolverhampton Wanderers formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Raul Jimenez, 15 gole imza attı.

Sterlingden öğrencilere bilet jesti
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Wolverhampton son maçta ManU'yu 2-1'lik skorla yenmişti...

Wolverhampton 2-1 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in ertelenen maçında Wolverhampton ile karşılaşan Manchester United, 2-1'lik skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi takımın golleri Diego Jota ve Chris Smalling'den (k.k) gelirken, ManU'nun tek golü ise Scott McTominay'den geldi. Ashley Young 57. dakikada Kırmızı Şeytanları 10 kişi bıraktı.
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Wolvestan rekor transfer 38 milyon euro...

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