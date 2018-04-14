Wolves, Premier League'e yükseldi!
Wolverhampton Wanderers, Fulham'ın berabere kalmasıyla 4 maç kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.
Championship lideri Wolverhampton Wanderers, Fulham'ın berabere kalmasıyla 4 maç kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.
Championship'in 43. haftasında sahasında Brentford ile karşılaşan Fulham, rakibiyle berabere 1-1 kaldı ve puanını 82'ye çıkardı.
42 maç sonunda 92 puanla zirvede yer alan Wolves ise, 3. sıradaki Fulham ile arasındaki 10 puan fark sayesinde Premier League'e yükselmeyi garantiledi.
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