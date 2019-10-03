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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.10.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Wolves, İstanbul'a rotasyonlu geldi! Beşiktaş'ın galibiyetine iddaa'da...

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Wolves, İstanbul'a rotasyonlu geldi! Beşiktaş'ın galibiyetine iddaa'da...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde Beşiktaş sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Grupta henüz puanı bulunmayan iki ekibin mücadelesine Misli.com’dan Canlı Bahis yapılabilecek.

BEŞİKTAŞ - WOLVES

Kötü bir süreçten geçen Beşiktaş Süper Lig’de düşme potasına kadar geriledi. UEFA Avrupa Ligi’ne de mağlubiyetle başlamıştı. Bu sezon tek galibiyetini Göztepe karşısında kalan Siyah-beyazlılarda takıma yeni bir oyun kimliği kazandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, taraftardan süre istedi.

Deplasmanda Slovan Bratislava’ya son dakikalarda yediği gollerle 4-2 kaybeden Kartal bu defa evinde oynamanın avantajından yararlanmak istiyor.

Beşiktaş’ta durumu şüpheli olan Victor Ruiz harici herhangi bir sakat veya cezalı bulunmuyor.

Konuk ekip Wolverhampton’ın da tıpkı temsilcimiz gibi kendi liginde tek galibiyeti var.

İngilizlerin rotasyona gitme ihtimali de bulunuyor.

Diogo Jota sakatlığı düzelse de riske edilmemek için İstanbul kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş bu sezon çıktığı 7 maçın 6’sında gol yedi.

- Wolverhampton bu sezon çıktığı 15 resmi karşılaşmanın 13’ünde gol atma başarısı gösterdi.

- Beşiktaş’ın çıktığı son 5 resmi mücadele karşılıklı goller izledik.

Wolves, İstanbula rotasyonlu geldi Beşiktaşın galibiyetine iddaada...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Kritik mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok konuk ekip lehine tercihte bulunmuş görünüyor.

Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i İngiliz ekibinin kazanacağını düşünürken üyelerin %26’lık bölümü ise gol bahislerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ NE?

Beşiktaş, savunmada sorunlu. Bu sezon oynanan 7 resmi karşılaşmada kalelerinde 16 gol gördüler. Konuk takımda Jimenez ve Cutrone gibi önemli silahlar var.

Gollü bir 90 dakika bekliyorum.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Burak Yılmaz antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor! İzleyelim...

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