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GeriFutbol "Wolves-Beşiktaş" karşılaşmasını Treimanis yönetecek!
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Futbol
AA
10.12.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

"Wolves-Beşiktaş" karşılaşmasını Treimanis yönetecek!

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"Wolves-Beşiktaş" karşılaşmasını Treimanis yönetecek!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak

karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.

Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak. 

Wolves-Beşiktaş karşılaşmasını Treimanis yönetecek

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