Wolverhampton'dan Beşiktaş için rotasyon kararı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Wolverhampton Wanderers, Premier Lig takviminin sıkışıklığı nedeniyle Beşiktaş deplasmanına rotasyonlu bir kadro ile çıkacak.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Wolverhampton Wanderers'ta sıkışık takvim ve sakatlıklar can sıktı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Wolverhampton Wanderers, Beşiktaş maçının ardından Cuma sabahı İngiltere'ye dönecek, Pazar günü saat 16:00'da Manchester City ile karşılaşacak. Sadece Cumartesi günü antrenman yapabilecek olan İngiliz ekibinde teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun bu nedenle kadroda rotasyona gideceği kaydedildi.
JOTA YOK, JIMENEZ ŞÜPHELİ
Hafif sakatlığı bulunan forvet Diogo Jota'nın Beşiktaş karşısında riske edilmeyeceği ve İstanbul'a götürülmeyeceği belirtildi. Takımın bir diğer yıldız forveti Raul Jimenez'in de rotasyona dahil edilmesi bekleniyor. Orta saha Ruben Neves'in durumu ise maç günü belli olacak.
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