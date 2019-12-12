Wolves ile Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bu sezon Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelirken; İstanbul'da oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi 1-0 kazandı. Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu dokuz maçın ikisini kazanabilen Beşiktaş, sadece gol yemediği iki karşılaşmada Chelsea ve Manchester United'ı mağlup edebildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı iki iç saha maçının birini kaybeden Wolves, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 iç saha karşılaşmasında almıştı. Deplasmanda oynadığı son iki Avrupa kupası maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, Ekim 2011'den bu yana üst üste üç dış saha yenilgisi almıyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en az faul yapan takım olan Beşiktaş, aynı zamanda top kapma yüzdesi en yüksek ekip konumunda.

Wolverhampton Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolverhampton Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi'nde yediği 11 golün beşini maçların son 15 dakikalarında yedi ve bu alanda turnuvanın en yüksek sayısına sahip üç takımdan biri. 2019/20 Avrupa Ligi gruplarında Nicolo Zaniolo'nun ardından rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu Adama Traore. Wolves'un bu sezon Avrupa Ligi gruplarında attığı yedi golün beşinde Raul Jimenez'in doğrudan katkısı var. Bu sezon Beşiktaş formasıyla üç farklı turnuvada da gol atmayı başaran tek oyuncu Umut Nayir.

"Kupa 2"de 120. maçı



K Grubu'nda üst tura çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş, Wolverhampton maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 120. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 119 müsabakada 53 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 188 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 150 gol yedi.



3 kez çeyrek final oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Deplasmanda zorlanıyor



Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.



Beşiktaş, Wolverhampton karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 111. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 110 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 62 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 205 gol gördü.

Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Ljajic ve Burak Yılmaz kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.



Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte altyapı oyuncularından Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı. Avcı ayrıca, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby'ye kafilede yer verdi.