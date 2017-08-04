Wolfteam’in yeni evi Gaziantep Kalesi

Oyunculara muhteşem zenginlikte bir FPS deneyimi yaşatmak için yapılan güncellemeyle tarihi Gaziantep sokakları Wolfteam karakterlerine yeni ev sahipliği yapan şehir haritası oldu. Yeni güncellemeyle 2 karakter, 5 yeni silah, 6 yeni dövme seti ve 1 bomba oyunda yerini aldı.

Netmarble Türkiye, 42 milyonu aşan oyuncu sayısıyla Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam için 02 Ağustos 2017 tarihinde yayınladığı yeni güncellemeyle hem mevcut oyuncuları hem de yeni oyuncuları heyecanlandıracak pek çok yeniliklerin oyuna eklendiğini duyurdu. Bu güncellemeyle tarihi Gaziantep Kalesi ilk kez Wolfteam oyuncularına ev sahipliği yapmaya başlayacak. Ayrıca oyuna eni eklenen güçlü silahlar, bomba ve dövmeler heyecanı artırarak benzersiz bir oyun keyfi vaat ediyor.

Espor için tasarlandı

Gaziantep haritası e-spor’da kullanılmaya çok yatkın bir harita olarak tasarlanırken Yıkım Modu’nda yeni turnuvalarda sevilerek kullanılacak bir Türkiye şehir haritası olma özelliğine sahip. Bununla birlikte gelen bombalar ve silahlar oyun dengesinde çok yeni stratejilere kapı açarken, Yiğit Demir karakterinin diğer karakterler gibi “Diriliş” versiyonu oyuna eklendi. Oyundaki özellikleri geliştirilen ikinci karakter ise Geremi Song oldu.

5 yeni silah, 6 yeni dövme seti

Wolfteam’in yeni güncellemesinde oyuna Steampunk Serisi’nin devamı niteliğinde 5 yeni silah ve 1 de zehir bombası ekleniyor. Karakterlerinin daha ayrıcalıklı görünmesini isteyen oyuncular için Ying-Yang ve Gökbörü Dövme Setleri de bu güncellemeyle oyuna eklendi.