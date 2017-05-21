Wolfteam’de heyecan Mardin’e taşınıyor

Netmarble Türkiye, 30 milyonu aşan oyuncu sayısıyla Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam için 18 Mayıs 2017 tarihinde yayınladığı yeni güncellemeyle hem mevcut oyuncuları hem de yeni oyuncuları heyecanlandıracak pek çok yeniliğe imza atıyor.

Bu güncellemeyle Mardin’in tarihi dokusu ilk kez Wolfteam aksiyonuna sahne olurken, yeni eklenen güçlü silahlar da heyecanın dozunu iyice yükselterek benzersiz bir oyun keyfi vaat ediyor.

Mardin Taş Evler Haritası

Yeni güncellemeyle Wolfteam’e eklenen Mardin Taş Evler Haritası’nda kente özgü taş evler ve sokaklar ayrıntılı bir biçimde görülebiliyor. Ölüm Oyunu modundaki bu haritada oyuncular, Mardin’in tarihi ve gizemli dokusu içinde kapışmanın ayrıcalığını yaşayabilir. Ayrıca bu güncellemeyle daha önce oyunda var olan Tren İstasyonu Haritası da Kurt Akını modunda aktif hale getiriliyor.

4 yeni silah, 2 yeni dövme seti

Wolfteam’in yeni güncellemesi oyuna 4 yeni silah da ekliyor. Bunlardan AG-302 Kasırga silahı şu ana kadar oyuna gelmiş en iyi pompalı silah olarak öne çıkıyor. AG-511 Fırtına silahı ise oyundaki en iddialı görünüme sahip silahlardan biri. Bunların yanı sıra eklenen HKNOB-21 Yeşil Dev ve Pal Akbaba silahları da oyun keyfini artırıyor. Karakterlerinin daha ayrıcalıklı görünmesini isteyen oyuncular için Yeşil Dev ve Akbaba Dövme Setleri de bu güncellemeyle oyuna ekleniyor.

Klan arama sistemi yenileniyor

Bu güncellemenin getirdiği bir yenilik de Wolfteam’in klan arama sisteminde gerçekleşiyor. Eskisine göre çok daha detaylı bir yapıya kavuşan klan arama sistemiyle oyuncular klanları, oynadıkları savaş türüne ve kuruldukları zamana göre arayabilecekler.