Wolfteam’de en iyi klan belli oldu

Zirvedeki JoyYaMYaMLaR ile Katre-i Matem klanlarını karşı karşıya getiren Düello: Klan’da Katre-i Matem 10 bin TL ödül kazandı.

Netmarble Türkiye, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için daha önce şampiyon takımları karşı karşıya getiren Clash for Cash tarzı düello mücadelesini bu kez oyunun en ünlü iki klanı için gerçekleştirdi. Uzun zamandır Wolfteam’in zirvesine damga vuran JoyYaMYaMLaR ile Katre-i Matem’in galibiyet için mücadele ettiği Wolfteam Düello: Klan’da kupanın ve 10 bin TL ödülün sahibi, JoyYaMYaMLaR’ı 3-1’lik skorla yenen Katre-i Matem oldu.

En iyi klana 10.000 TL ödül

Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, futboldaki süper kupa benzeri karşılaşmaların dünyada çok büyük ilgi gördüğünü ve Netmarble Türkiye olarak e-spor takımlarına destek vermekten dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Wolfteam Düello: Klan adını verdikleri maç için Wolfteam sıralamasının 1’inci ve 2’nci sırasında yer alan Joyyamyamlar ile Katre-i Matem’in takımlarının karşılaştığını söyleyen Şenyüz şöyle devam etti:

“Klanların maçı gerçekten de büyük bir heyecan fırtınası yarattı. Başta JoyYaMYaMLaR’ı 3-1 mağlup ederek Düello: Klan’ı kazanan Katre-i Matem olmak üzere, 10 bin TL büyük ödül için mücadele eden her 2 takımı da tebrik ederiz. Bu maçların dünyadaki örneklerine baktığımızda hem takımlardan hem de izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Benzer organizasyonları düzenli olarak bu sezon bir çok kez gerçekleştireceğiz. Bu sefer Espor’un biraz dışına çıkarak Wolfteam sıralamasını uzun zamandır domine etmiş 2 klanı karşılaştırdık ve maçları izlerken inanılmaz keyif aldık. Yeni düellolar için hazır olun.”