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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
17.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Wolfteam Zaitsev Turnuvası’nda final heyecanı başlıyor

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Wolfteam Zaitsev Turnuvası’nda final heyecanı başlıyor

Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen ve sadece oyun içindeki Zaitsev ekipmanıyla mücadele edilecek turnuvanın final mücadelesi 19 Nisan 2019, Cuma günü gerçekleşecek.

Toplam bin 175 takımın ve 3 bin 528 oyuncunun rekor katılımıyla 2 buçuk ay süren turnuvanın finalinde takımların kazanacağı toplam ödül 100 bin TL. Wolfteam Zaitsev Turnuvası’nın final maçı Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan ve rekor katılımla gerçekleşen Wolfteam Zaitsev Turnuvası’nda final heyecanı 19 Nisan 2019, Cuma günü yaşanacak. Bin 175 takımın ve toplamda 3 bin 528 oyuncunun 2 buçuk ay boyunca mücadele ettiği turnuvanın final maçı ise Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

Finalin ismi Nexus ve SuperNation

Turnuva boyunca 10 farklı maça çıkarak finale ismini yazdırmayı başaran takımlar Nexus ve SuperNation oldu. Jesterof ve Classio takımları ise 3.lük ve 4.lük maçı oynayacak. Tek maç üzerinden 9 oyunu kazanma formatında oynanan turnuvanın başlangıcından final mücadelesine kadar toplam bin 116 maç gerçekleşti.

64 takım 100 bin TL’yi paylaşacak

Espor oyuncusu olmayan tüm bilgisayar oyuncularına da arkadaşlarıyla birlikte turnuva heyecanını yaşama ve eğlenme vaadi sunan Wolfteam turnuvası, oyunculara bu eğlencenin yanında büyük ödüller de sunuyor.

Wolfteam Turnuvası’nda toplam ödül havuzu 100 bin TL. İlk 64’e giren tüm takımlar ödül kazanacak. Birinci olan takım 30 bin TL, 2’nci takım 15 bin TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak.

Wolfteam Zaitsev Turnuvası rakipleri arasında öne çıkarak rekor sayıda bir katılıma ulaştı. Espor oyuncusu olmayan tüm oyuncular için yıl boyunca benzer turnuvaların düzenlenmesi planlanıyor.

 

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