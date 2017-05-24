Wolfteam Yıldızlar Ligi’nde şampiyon Galakticos

Türkiye’nin en iyi e-spor kulüplerinin 8 hafta boyunca mücadele ettiği Yıldızlar Ligi’nin finalinde Galakticos, HWA Gaming’i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

Netmarble Türkiye’nin, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam oyunu için organize ettiği ve toplam 200 bin TL ödül havuzuna sahip Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi karşılaşmalarının finali İstanbul’da İtopya’da gerçekleşti. Finalde, ligi yenilgisiz sürdüren Galakticos, 1907 Fenerbahçe takımını turnuva dışına iten HWA Gaming’le karşılaştı.

8 haftalık heyecanlı maraton sona erdi

Euro Cups tarafından gerçekleştirilen ve müthiş bir çekişmeye sahne olan Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi Finali’nde Galakticos unvanını korudu ve HWA Gaming’i 3-1 yenerek şampiyon olmayı başardı. 10 bin TL nakit para ödülünün sahibi olan Galakticos, Wolfteam Türkiye Kupası’na katılma yolunda da önemli bir adım attı.

Toplam 8 hafta süren Wolfteam Yıldızlar Ligi’nde Türkiye’nin en iyi e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe, Galakticos, Dark Passage, HWA Gaming, Game Sultan, Team Aurora, Oyunfor.Crew ve Zone E-Sports mücadele etti.