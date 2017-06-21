Wolfteam Yıldızlar Ligi’nde 2. sezon heyecanı başladı

İlk hafta mücadelelerinin ardından sezona harika başlayan Galakticos geçen sezon olduğu gibi ilk haftayı lider tamamladı ve rakiplerine gözdağı verdi. 1907 Fenerbahçe takımı ikinci, Crew Esports ise üçüncü olarak maçları tamamladı.

Türkiye’nin en iyi e-spor kulüplerinden 1907 Fenerbahçe, HWA Gaming ve Galakticos gibi e-spor takımlarının yer aldığı Yıldızlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan takım 10 bin TL kazanacak. Wolfteam Türkiye Kupası’nın toplam ödül havuzu ise 200 bin TL olarak açıklandı.

Netmarble Türkiye, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam oyunu için toplam 15 bin TL ödüllü Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi 2’nci sezon mücadelelerinin Haziran 2017 tarihinde başladığını duyurdu.

7 haftalık sürecek lig heyecanı

Wolfteam Yıldızlar Ligi’nde Türkiye’nin en iyi e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe, HWA Gaming, Game Sultan, Team Aurora, Crew, Galakticos, Çilekler, ICE E-Sports mücadele edecek. Toplam 7 hafta sürecek Yıldızlar Ligi karşılaşmaları, final mücadelesiyle sona erecek Müthiş bir çekişmeye sahne olacak Wolfteam Yıldızlar Ligi karşılaşmaları tamamladığında şampiyonluğa ulaşacak takım 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Canlı yayınları kaçırmayın

Türkiye’nin önde gelen e-spor kulüplerini aynı sahnede buluşturan Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi, Euro Cups tarafından gerçekleştirilecek. Ligdeki karşılaşmaların canlı yayınlarını ise adresinden izleyebilir, takımların puan durumlarını ve son gelişmelerini de adresinden takip edebilirsiniz.