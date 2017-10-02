Wolfteam Türkiye Şampiyonu HWA Gaming oldu

Wolfteam Turnuvası’nın finalinde şampiyonluğa uzanan HWA Gaming takımı 60 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Şampiyon takıma kupasını Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı verdi.

Netmarble Türkiye’nin 30 milyonu aşkın kullanıcı sayısı ile Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu olan Wolfteam için Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity turnuvalarının ardından, Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Büyük Finali 30 Eylül 2017 Cumartesi günü İstanbul’da Uniq İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’nin en iyi 2 takımının yarıştığı Büyük Final’in şampiyonu finalde 3-2’lik skorla geride bırakan HWA Gaming oldu. Şampiyon takıma kupasını Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı verdi.

Zirvedeki takımlar 60 bin TL için kapıştı

Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Büyük Finali, nefeslerin tutulduğu, heyecanın tavan yaptığı, benzersiz bir mücadeleye sahne oldu. Wolfteam Türkiye Kupası’nın finalinde, e-sporun en başarılı takımlarından HWA Gaming ve Galakticos’un birincilik için yarıştı. Final maçında Galakticos’u 3-2 ile yenmeyi başaran Wolfteam’in en köklü ve başarılı klanlarından HWA Gaming bir kez daha yenilmez olduğunu kanıtladı.

Turnuvaya yoğun ilgi

Usta sunucu Bilgehan Demir’in sunduğu, analiz masasında ise Furkan ''BLoodRappeR'' Çinici, Bahadır Sirkecioğlu ve geçen yılın şampiyon takımının oyuncusu Mehmet “thezemzem” Aslankara yorumladığı, Salih Onaran ve Emre Yakarışık’ın spikerliğini yaptığı Wolfteam Türkiye Kupası Büyük Finali’ne, ünlü YouTuber’lar Furkan Yaman, Cantuğ Özsoy, Hz, Yasuou, Nüktedanlar, Thetetabeta, Yorekok, Oyunkonsolu katılarak turnuva hakkında düşüncelerini paylaştı. Büyük Finali Wolfteam’in resmi YouTube kanalı üzerinden izleyen binlerce kişi turnuvanın heyecanına ortak oldu. Wolfteam Türkiye Kupası Medya Sponsoru netd tarafından canlı olarak yayınlandı.

Wolfteam takımları aylar süren mücadelenin heyecanını ve yorgunluğunu, turnuvanın ardından düzenlenen after party ile üzerlerinden attılar.

En iyi olan kazandı

Heyecan fırtınasının yaşandığı turnuvanın ardından finale yükselen tüm takımları ve oyuncuları tebrik eden Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak Türkiye’de gençlere e-spor aracılığıyla istihdam sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Şenyüz: “Şampiyon olan HWA Gaming Takımı, Türkiye’nin en iyisi olduğunu gösterdi. Büyük Final’de tutkuyla ve centilmence mücadele edip heyecanlarını seyircilere aktaran tüm takımlara teşekkür ediyorum. Ancak mücadele bitmedi. PC tarafında Wolfteam, mobil tarafında Paramanya ile e-spor turnuvaları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl turnuvamızın toplam ödül havuzu 200 bin TL gibi çok yüksek bir rakama ulaştı. Gelecek yıllardaki turnuvalarda ödül havuzunun daha da büyümesini ve artmasını hedefliyoruz” dedi.