Wolfteam Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yarışı başlıyor

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olacak Wolfteam Türkiye Kupası, 5 Temmuz 2019 cuma günü başlıyor. 2019 Wolfteam Türkiye Kupası (WTK 2019) kapsamında mücadele edecek 10 takımdan sadece bir tanesi, WTK 2019 Büyük Finali’nde şampiyonluğa ulaşabilecek.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları kapışıyor

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Ligin deneyimli takımları Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe, Crew Esports ve Team Turquality takımlarına, bu yıl lige ilk kez katılan Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports yer alacak. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele edecek. Bu 10 takım, büyük kupayı havaya kaldırmak için Wolfteam Türkiye Kupası’nda yeteneklerini sergileyecek ve rakiplerine üstünlük kurup mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Ligin heyecanını artıracak yenilikler

Bu sezon Wolfteam Türkiye Kupası’na yeni kurallar ve düzenlemeler eklendi. Artık maçlar tek harita üzerinden (Bo1) oynanacak. Bu yıl takımlar toplamda 18 maça çıkacak ve maçları geçen yıldan farklı olarak 9’a değil, 16’ya ulaşan takım kazanacak.

Daha fazla takım, daha fazla mücadele

Netmarble Türkiye’nin espora ve takımlara yaptıkları yatırımın her yıl arttığını, gerçekleştirdikleri büyük turnuvalar ve düello karşılaşmalarıyla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirten Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, “Global markalar espor turnuvalarında hedef kitlesiyle buluşuyor. Türkiye’nin en iyi Wolfteam takımlarını bir araya getiren Wolfteam Türkiye Kupası bu yıl daha fazla takım ve yeni kurallarla geliyor. Bu da ligin daha fazla mücadeleye sahne olması demek. Bizi çok heyecanlı maçlar ve muhteşem bir sezon bekliyor. Tüm takımlara ve oyunculara başarılı bir lig geçirmelerini diliyorum.” dedi.