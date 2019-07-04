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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
04.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Wolfteam Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yarışı başlıyor

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Wolfteam Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yarışı başlıyor

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in 2019 Wolfteam Türkiye Kupası kapsamındaki yıldızlar ligi 5 Temmuz 2019 tarihinde başlıyor. Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımı büyük kupayı kazanmak için yarışacak.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olacak Wolfteam Türkiye Kupası, 5 Temmuz 2019 cuma günü başlıyor. 2019 Wolfteam Türkiye Kupası (WTK 2019) kapsamında mücadele edecek 10 takımdan sadece bir tanesi, WTK 2019 Büyük Finali’nde şampiyonluğa ulaşabilecek.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları kapışıyor

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Ligin deneyimli takımları Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe, Crew Esports ve Team Turquality takımlarına, bu yıl lige ilk kez katılan Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports yer alacak. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele edecek. Bu 10 takım, büyük kupayı havaya kaldırmak için Wolfteam Türkiye Kupası’nda yeteneklerini sergileyecek ve rakiplerine üstünlük kurup mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Ligin heyecanını artıracak yenilikler

Bu sezon Wolfteam Türkiye Kupası’na yeni kurallar ve düzenlemeler eklendi. Artık maçlar tek harita üzerinden (Bo1) oynanacak. Bu yıl takımlar toplamda 18 maça çıkacak ve maçları geçen yıldan farklı olarak 9’a değil, 16’ya ulaşan takım kazanacak.

Daha fazla takım, daha fazla mücadele

Netmarble Türkiye’nin espora ve takımlara yaptıkları yatırımın her yıl arttığını, gerçekleştirdikleri büyük turnuvalar ve düello karşılaşmalarıyla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirten Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, “Global markalar espor turnuvalarında hedef kitlesiyle buluşuyor. Türkiye’nin en iyi Wolfteam takımlarını bir araya getiren Wolfteam Türkiye Kupası bu yıl daha fazla takım ve yeni kurallarla geliyor. Bu da ligin daha fazla mücadeleye sahne olması demek. Bizi çok heyecanlı maçlar ve muhteşem bir sezon bekliyor. Tüm takımlara ve oyunculara başarılı bir lig geçirmelerini diliyorum.” dedi.

 

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