Wolfteam heyecanı Gaziantep’te yaşanacak

Gaziantep’te 29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek Wolfcity Turnuvası’nın üçüncü ayağı 24 takımın mücadelesine sahne olacak. Turnuvayı kazanan takım 2 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi olacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın üçüncü ayağını 29 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirecek. Hızır İnternet Cafe’de düzenlenecek Wolfcity Gaziantep Turnuvası’na 24 takım, 120 oyuncu katılarak 2 bin 500 TL’lik ödüle ulaşmak için mücadele edecek.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Trabzon, Antalya, Kayseri, ve İstanbul olmak üzere 8 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Gaziantep’te düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

E-spor’a Netmarble yatırımı

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble Türkiye’nin e-spor etkinliklerine daha çok yatırım yapacağını belirterek, Türkiye’de e-spor pazarının büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere e-spor’dan istihdam sağlamak olduğunu söyleyerek, “Hem PC tarafında Wolfteam oyunumuzla, hem de mobil tarafında Paramanya oyunumuzla e-spor turnuvalarını düzenlemeye 2017 yılında da devam edeceğiz. Turnuvalar müthiş bir ilgi görüyor. Turnuvalara katılacak tüm takımlara ve oyunculara teşekkür ediyorum. Büyük bir sevgi ve tutkuyla bu oyunları oynayan oyuncularla büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz” dedi.