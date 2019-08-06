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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
06.08.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Wolfteam derbisinde rövanş 1907 Fenerbahçe'nin

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Wolfteam derbisinde rövanş 1907 Fenerbahçe'nin

Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen, 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı 02 Ağustos 2019 tarihinde Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe takımları arasında yaşandı. Daha önce Galatasaray Espor’a yenilenen 1907 Fenerbahçe, derbiyi 16-10’luk skorla kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda 2’nci derbi heyecanı 02 Ağustos 2019 Cuma günü Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe takımları arasında yaşandı.

İkinci derbinin galibi 1907 Fenerbahçe

Zirvedeki iki takımın çekişmeli mücadelesine sahne olan derbide maçlar Depo haritasında oynandı. Savunma saldırı değişimine 1907 Fenerbahçe 9-6 önde girmeyi başardı. Karşılaşmanın sonunda mücadeleyi 16-10 kazanan 1907 Fenerbahçe, bu sonuçla ikili averajı da eline geçirmiş oldu.

İki takım arasında 20 Temmuz 2019’da oynanan ilk mücadeleyi Galatasaray Espor, 16-11 Şehir Meydanı haritasında kazanmış ve liderliği eline geçirmişti. 1907 Fenerbahçe bu sonuçla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.  42 puana sahip olan her iki takım da 16 maçta 14 galibiyet, 2 mağlubiyet almış oldu. İki takımın arasında ligde oynanan toplam 6 maçın 4’ü berabere bitti. 1 maçı Galatasaray Espor, 1 maçı da 1907 Fenerbahçe kazandı.

Ligin biteceği 8 Ağustos 2019 tarihine kadar 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor’un 2 maçı daha var. Ligin bitmesinin ardından play-off’lar başlayacak.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne olmaya devam ediyor. Ligin deneyimli takımları Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe, Crew Esports ve Team Turquality’ye bu yıl ilk kez Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports katıldı. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele ediyor.

 

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