Wolfteam Amatör Ligi’nde yeni sezon başlıyor

Toplamda 270 takımın mücadele edeceği ligde kazanan takım Wolfteam Yıldızlar Ligi 3’üncü Sezonda yarışma şansı yakalayacak.
Türkiye’de yapılan oyunların turnuvaları katılan takım konusunda sıkıntılar yaşarken, Wolfteam yine 270 takımlı bir turnuva ile rekora imza atmaya hazırlanıyor.
Wolfteam Amatör Ligi’nin birinci sezonunu kazanan BEST Makinatörs takımı, Çilekler takımına transfer olarak profesyonel e-spor oyuncusu olma yolunda büyük bir fırsatı yakalamıştı. Çilekler e-spor ekibinin desteğini alan takım, Wolfteam Türkiye Kupası’nda yarı final oynayarak kendilerine verilen fırsatı çok iyi değerlendirdi.
270 takımlık dev lig organizasyonu
Wolfteam Amatör Ligi’nde 270 takım, 1350 oyuncu Wolfteam Yıldızlar Ligi’ne yükselip Türkiye’nin en büyük e-spor kulüplerinden birine dahil olmak için yarışacak. Aynı zamanda Wolfteam Yıldızlar Ligi 3’üncü Sezonunda yer alacak takım oyuncuları e-sporcu olma yolunda çok önemli bir adım atmış olacak.
Kazanan oyuncular e-spor takımlarına transfer olacak
Ayrıca Wolfteam Amatör Ligi’nde geçen sezon olduğu gibi, şampiyon olan takımın oyuncuları bir e-spor takımına transfer olacak ve profesyonel oyuncu olma şansını bulacak. Netmarble Türkiye tarafından hayata geçirilecek bu uygulama, amatör oyunculara profesyonel oyuncular ile yarışma imkânı verilmesini sağlıyor.