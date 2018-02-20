Wolfsburg'da yeni dönem başlıyor!
Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg’da yeni teknik direktör belli oldu. Bundesliga ekibi Bruno Labbadia ile her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı. Labbadia'nın, yeni takımıyla ilk antrenmanına saat 16:00'da çıkacağı ifade edildi.
Yunus Mallı’nın yeni teknik direktörü oldu
52 yaşındaki teknik adamla 2019 yılı yaz dönemine kadar anlaşmaya varıldığı resmen bildirildi. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Wolfsburg, geride kalan 23 haftada 24 puan topladı ve 14.sırada yer aldı. Wolfsburg’da milli futbolcu Yunus Mallı da forma giyiyor.
Wolfsburg sıkıntılı bir dönem yaşıyor
Daha önce Bundesliga’da şampiyonluk yaşayan Wolfsburg, ligde son oynadığı 3 maçı da kaybetti. Bruno Labbadia, Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt 98 takımlarını çalıştırmıştı. (Ajansspor)
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