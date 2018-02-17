Wolfsburg Bayern Münih maçı canlı olarak Spor Arena'da yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın salı günü oynayacağı rakibi Bayern Münih'in lig maçı bugün Spor Arena'dan canlı olarak yayınlanacak. Saat 17:30'da başlayacak olan Wolfsburg Bayern Münih maçı Hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Bundesliga'da 56 puanla ligi domine eden ve liderlik koltuğuna demir atan ekibi Bayern Münih en yakın rakibi olan Leipzig'e 18 puan fark atmış durumda. Bayern Münih oynadığı 22 karşılaşmada 53 gol atıp kalesinde sadece 17 gol gördü. Bu istatistikler ile Bayern hem en çok gol atan hem de en az golü yiyen ekip konumunda.
Wolfsburg Bundesliga'da geride kalan 22 haftada 24 puanla 13. sırada yer alıyor. Wolfsburg'un istatistiklerinde en dikkat çeken nokta ise oynanan 22 karşılaşmada 12 beraberlik elde etmesi.
HURRİYET.COM.TR VE SPOR ARENA'DAN CANLI!
Alman ekibi Bayern Münih salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi Bayern Münih'in, Bundesliga'da bugün saat 17.30'da Wolfsburg ile oynayacağı son karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde canlı ve şifresiz yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bugün saat 17.30'da Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in Wolfsburg ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da...
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