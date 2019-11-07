Wolfsberger Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Okan Buruk'tan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriWolfsberger Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Okan Buruk'tan açıklama
GeriSpor Wolfsberger Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Okan Buruk'tan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
07.11.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Wolfsberger Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Okan Buruk'tan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wolfsberger Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Okan Buruk'tan açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile karşı karşıya gelecek. Mevcut puanı 4 puan olan Başakşehir, rakibine karşı galip gelmek için bu akşam forma terletecek. J Grubu 4. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak olan Wolfsberger Başakşehir maçına kısa süre kala, mücadelenin saat ve kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Wolfsberger Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Wolfsberger, Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Biz de rakibimiz gibi perşembe akşamı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." dedi. Peki, Başakşehir'in ilk 11'leri açıklandı mı? İşte, maça dair tüm detaylar.

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Wolfsberger, Başakşehir'i ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HOCASI BURUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe akşamı deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Biz de rakibimiz gibi perşembe akşamı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." dedi.

Buruk, turuncu-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Mehmet Topal ile Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

J Grubu'nda 4 takımın da favori olduğunu ve hepsinin gruptan çıkma şansının bulunduğunu belirten Buruk, "Wolfsberger, birlikte hareket eden ve takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Mücadele gücü çok yüksek. perşembe akşamı kazanmak için iyi bir oyun sergilemeye çalışacaklardır." diye konuştu.

perşembe akşamı zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktaran Buruk, "Biz de rakibimiz gibi perşembe akşamı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Maçın istatistikleri

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü hafta maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 23 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 21 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 6. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda 12. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 5 golüne ise İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle