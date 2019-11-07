Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam eden temsilcimiz Başakşehir, Wolfsberger karşısında 3 puan arayacak. Türkiye'de Wolfsberger'e karşı oynadığı ilk maçı 1-0 tamamlayan Başakşehir, bu kez deplasman galibiyeti alarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Wolfsberger, Başakşehir'i ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsberger: Kofler, Novak, Gollner, Rnic, Schmitz, Schmi, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weismann, Niangbo

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe akşamı deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Biz de rakibimiz gibi perşembe akşamı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." dedi.

Buruk, turuncu-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Mehmet Topal ile Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



J Grubu'nda 4 takımın da favori olduğunu ve hepsinin gruptan çıkma şansının bulunduğunu belirten Buruk, "Wolfsberger, birlikte hareket eden ve takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Mücadele gücü çok yüksek. perşembe akşamı kazanmak için iyi bir oyun sergilemeye çalışacaklardır." diye konuştu.



perşembe akşamı zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktaran Buruk, "Biz de rakibimiz gibi perşembe akşamı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.



"OYUNCULARIMIZ MAÇA ÇOK HAZIRLIKLI"



İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle perşembe akşamı mücadelede yer alamayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Buruk, İrfan Can'ın hem Medipol Başakşehir'in hem de Türk Milli Takımı'nın önemli bir oyuncusu olduğunu dile getirerek, "Bizim için çok önemli bir oyuncu ancak bütün oyuncularımız bizim için çok önemli, değerli ve bu maça çok hazırlıklı olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda eksik her oyuncunun kendileri için önemli olduğunu kaydeden Buruk, bu tür maçlarda kendini gösterebilecek tecrübeli futbolcuların kadrolarında bulunduğunu, perşembe akşamı 11 kişi sahaya çıkarak, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



"AVRUPA'DAKİ BAŞARI, ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele yürüteceğine dikkati çekerek, "Söz konusu üç kulvarda da mücadele edebilecek kadromuz var. Hedefimiz bütün kulvarlarda başarı elde etmek. Özellikle Avrupa'daki başarı, hem ülke puanı hem de kendi puanımız için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Martin Skrtel ile Alexandru Epureanu'nun perşembe akşamı oynayıp oynamayacaklarına ilişkin henüz karar vermediklerini kaydeden Buruk, iki oyuncunun aynı anda sahada olmayacağını dile getirdi.



AVRUPA'DAKİ TARAFTARLARA ÇAĞRI



Buruk, Avusturya ve Almanya'daki Türk futbolseverlere takımlarını destekleme çağrısında bulunduklarını anımsatarak, perşembe akşamıki maçta çok sayıda taraftarın stada gelerek destek vereceğine inandığını belirtti.



Wolfsberger'in Avusturya liginde yaptığı son karşılaşmayı izlediklerini aktaran Buruk, rakip takımın, oyununda çok ciddi değişiklikler yapmadığını, özellikle hücumda iyi bir takım olduğunu, ancak rakiplerini iyi tanıdıklarını, buna göre hazırlık yaptıklarını kaydetti.



MEHMET TOPAL: "PERŞEMBE AKŞAMI GALİP GELMEK İSTİYORUZ"



Turuncu-lacivertli futbolcu Mehmet Topal, çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydederek, "İlk maçı kazandık. perşembe akşamı da galip gelmek istiyoruz. perşembe akşamı alacağımız galibiyetle rakibimizi ikili averajda geride bırakmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Deneyimli futbolcu, rakibin çok koşan, iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de tecrübeli ve iyi bir ekip olduğunu, perşembe akşamı en iyi oyunlarını sahaya yansıtarak rakiplerinden bir kat daha fazla mücadele edip, sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

En son Fenerbahçe formasıyla bu sahaya geldiğini ve burada güzel anılarının olduğunu belirten Mehmet Topal, perşembe akşamıki maçı kazanarak anılarına bir güzel olay daha eklemek istediğini sözlerine ekledi.

STRUBER: BAŞAKŞEHİR TEKNİK OLARAK BİZDEN DAHA ÜSTÜN

Avusturya ekibi Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile perşembe akşamı yapacakları karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve 3 puan almak istediklerini söyledi.



Avusturya ekibi Wolfsberger teknik direktörü Gerhard Struber ve oyuncu Mario Leitgeb, perşembe akşamı Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Struber, perşembe akşamıki karşılaşmanın UEFA kurallarına uymadığı için kendi statlarında gerçekleşmediğini, ancak Strum Graz’a ait Liebenau Stadı'nın kendileri için olumlu olduğunu ifade etti. Struber, “Başakşehir teknik olarak bizden daha üstün. Ancak bunun farkında olarak hazırlığımızı yaptım. Önemli olan maça konsantre olmak. Defansta hata yapmadan, boş alan bırakmadan oynamak” dedi.



Struber, grupta bütün takımların bir üst tura çıkmak için şansının olduğunu belirterek, “perşembe akşamı eğer 3 puanı alabilirsek bu bizim ulaşmak istediğimiz hedef için büyük bir adım olacak. Böylelikle diğer takımların karşılaşmaları bizi ilgilendirmeyecek” diye konuştu.



Futbolcu Mario Leitgeb ise İstanbul’daki karşılaşmada yaptıkları hataları yapmadan, iyi bir oyunla perşembe akşamki maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.