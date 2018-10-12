Wolfcity turnuvası Bursa’ya geliyor
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvaları bu hafta Bursa’ya konuk oluyor. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezon’un ilk Wolcfity karşılaşması 14 Ekim 2018 tarihinde Bursa’da düzenlenecek.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamındaki Kırmızı Sezon Wolfcity Turnuvasını 14 Ekim 2018, Pazar günü Bursa’da başlatacak. Bursa Esports Cafe’de düzenlenecek olan turnuvaya çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor.
Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor
Türkiye’de 8 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Bursa ve Ankara olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.
Büyük Final’in yolu Wolfcity Turnuvasından geçiyor
Bursa’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.
Wolfteam’de yetenek ve sportmenlik kazansın
Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere esporu daha fazla sevdirmek ve turnuvalarda tecrübe kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “Wolfteam ülkemizin en ilgi gören espor turnuvalarından biri haline geldi. Heyecanlı geçen Mavi Sezon’un ardından Kırmızı Sezon’a da Eylül itibariyle hızlı bir şekilde başladık. Tüm Türkiye’de Wolfteam’in tutkulu ve sıkı oyuncuları var. Bursa turnuvasında da esporcuların tüm yeteneklerini sergileyerek sportmence galibiyete ulaşacaklarına inanıyorum. Bütün takım ve oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
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