Wolfcity turnuvası Antalya’dan start alıyor
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının ilk karşılaşmaları Antalya’dan başlıyor. Wolfteam Türkiye Kupası 2019’un yeni sezonun ilk ayağı 28 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin pek çok şehrinde düzenlediği Wolfteam Türkiye Kupası 2019’un Wolfcity Turnuvası 28 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirecek maçlarla başlayacak. Mynet Espor Arena düzenlenecek olan turnuvaya tüm Antalya ve çevre illerden çok fazla sayıda oyunseverin katılması bekleniyor.
Turnuvalar Türkiye’nin dört bir yanında
Türkiye’de 8 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye ülkemizin çeşitli şehirlerinde Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.
Türkiye’nin Kupası Wolfteam Türkiye Kupası
Antalya’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2019 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.
Wolfteam heyecanını Antalya’ya taşıyoruz
Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, 3 yıldır Antalya’da Wolfcity turnuvası düzenlediklerini belirterek, Antalyalı oyunseverlerin Wolfteam’e ilgisinin her yıl daha da arttığını söyledi. Bu yıl sezon startını Antalya’dan verme kararı aldıklarını da söyleyen Aydoğdu, “PC oyunları arasında Wolfteam ülkemizde espor turnuvalarının ilgi gören oyunu oldu. Yıl boyunca turnuva düzenlediğimiz her şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecanı şimdi sezonun ilk maçı için Antalya’ya taşıyoruz. Antalya’nın en iyi Wolfteam takımlarının mücadele edeceği heyecan dolu maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
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