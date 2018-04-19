Wolfcity heyecanı Adana’ya geliyor
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının ilk karşılaşması Adana’dan başlıyor.
ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezonu ilk ayağı 22 Nisan 2018 tarihinde Adana’da düzenlenecek.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in ilk Wolfcity Turnuvası ilk ayağını 22 Nisan 2018 tarihinde Adana’da gerçekleştirecek. Cafe Inn’de düzenlenecek olan turnuvaya tüm Adana ve çevre illerden yoğun katılım bekleniyor.
Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor
Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.
Türkiye’nin Kupası – ASUS Wolfteam Türkiye Kupası
Adana’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.
Wolfteam Adana’ya heyecan getiriyor
Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere espor’u daha fazla sevdirmek ve turnuvalarda tecrübe kazanmalarını sağlamak olduğunu belirterek, “Hem PC tarafında Wolfteam ülkemizde espor turnuvalarının önemli bir oyunu haline geldi. Yıl boyunca gittiğimiz her şehirde büyük bir heyecan yaratıyor. Özellikle Adana’da takımların rekabeti üst düzeyde oluyor. Bu yıl da iyi takımların çekişmeli maçlarla Adana’ya büyük heyecan yaşatacaklarına inanıyorum ve bütün takım ve oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
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