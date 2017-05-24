Wolfcity heyecanı Adana’ya geliyor

Wolfcity Turnuvası’nın beşinci ayağı 27 Mayıs 2017 tarihinde Adana’da düzenlenecek. 16 takımın mücadelesine sahne olacak turnuvayı kazanan takım, 2 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi olacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın beşinci ayağını 27 Mayıs 2017 tarihinde Adana’da gerçekleştirecek. Çevik Gaming Center’da düzenlenecek Wolfcity Adana Turnuvası’na 16 takım- 90 oyuncu katılarak 2 bin 500 TL’lik ödüle ulaşmak için mücadele edecek.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere 8 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Adana’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

Wolfteam Adana’da büyük ilgi görüyor

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere e-spor’dan istihdam sağlamak olduğunu söyleyerek, “Hem PC tarafında Wolfteam oyunumuzla, hem de mobil tarafında Paramanya oyunumuzla e-spor turnuvalarını düzenlemeye 2017 yılında da devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Adana’da da Wolfteam’in tutkulu ve sıkı oyuncuları var. Adana turnuvasında e-sporcuların tüm yeteneklerini çekişmeli bir mücadelede sergileyeceklerini düşünüyorum. Turnuvalara katılacak tüm takımlara ve oyunculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.