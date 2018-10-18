Wolfcity Bursa'da şampiyon COLLECTORS
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvaları bu hafta Bursa’ya konuk oldu.
ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezon’un ilk Wolfcity Turnuvası’nda 20 takım İstanbul’da yapılacak finale hak kazanmak için mücadele etti. Büyük mücadelenin sonunda Bursa’da şampiyonluğu kazanan COLLECTORS takımı oldu.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamındaki Wolfcity Turnuvası ilk ayağını 14 Ekim 2018, Pazar günü Bursa’da gerçekleştirdi. Bursa Espor Cafe’de düzenlenen turnuvaya 20 takım, 100 oyuncu katıldı. Çekişmeli maçların izleyicilere heyecan yaşattığı turnuvada COLLECTORS takımı güçlü rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı.
Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor
Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Bursa ve Ankara olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.
Büyük Final’in yolu Wolfcity Turnuvasından geçiyor
Bursa’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. 2018 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.
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