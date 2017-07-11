Wolfcity Antalya’da şampiyon Game Sultan

Antalya’da düzenlenen Wolfcity Turnuvası’nın altıncı ayağında 18 takım şampiyonluk için yarıştı. GIST Şampiyonasından beri Wolfteam turnuvalarında yüzü gülmeyen Game Sultan, finalde son 2 Wolfcity şampiyonu Aurora’yı yenerek şeytanın bacağını kırmayı başardı.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 9 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın altıncı ayağını 8 Temmuz 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirdi. Çakıl İnternet Cafe’de düzenlenen Wolfcity Antalya Turnuvası’na 18 takım / 90 oyuncu katıldı. Güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olan takım Game Sultan oldu İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada toplam 2 bin 500 TL’lik ödül dağıtıldı.

Turnuvalar 9 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Bursa, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, İzmir ve İstanbul olmak üzere 9 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor. Bir sonraki turnuva 22 Temmuz tarihinde Kayseri’de yapılacak.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Antalya’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.